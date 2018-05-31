Влияние имен и прозвищ на судьбу человека

Все авторы

Самое читаемое

Что случилось с Веркой Сердючкой
Бузова без трусов довела до тошноты
Врачебная ошибка: Началовой отрезали лишнее во время операции
"Уже развод?" – Сати Казанова рассказала о тиране и предателе
Голая дочь Любови Успенской ошарашила народ
партнеры
Четверг 31 мая
Лента новостей
17:29
Звезда сериала "Маргоша" попала в беду
17:12
Неуловимый гусь прервал бейсбольный матч и врезался в табло (видео)
16:45
Россиянам разрешили отдыхать на деньги работодателя
16:43
Защищавшая пьяного водителя россиянка расцарапала лицо полицейскому
16:24
"Как бы я хотела умереть": родившая певица оказалась в тяжелом состоянии
16:05
Российский сыр признан потенциально опасным
15:56
Киев поставил крест на русском языке
15:39
Вашингтон устроил порку Порошенко за спектакль с Бабченко
15:36
Сестра Егора Крида врезала финалистке шоу "Холостяк"
15:26
Хороший улов: акула попалась на удочку и прокатила рыбака на лодке (видео)
15:25
Вдова Михаила Задорнова сделала заявление после скандала с наследством
15:12
Вскрылись шокирующие подробности о тайной армии телепатов
15:07
"ЕР" готова к проведению праймериз
14:56
Секс над трассой "Формулы-1" попал на видео
14:50
Бузова на максималках: красотка показала новые формы
14:48
В Петербурге из-за проверки закрыли станцию метро
14:34
Жирующая Собчак побирается ради новой авантюры
14:25
Зидан ушел из мадридского "Реала"
14:24
Русские бегут из Лондона после ухода Абрамовича
14:24
Вскрылись обман и манипуляции расчетливой Костенко
13:53
С деньгами Захарченко уплыли и миллионы Хорошавина
13:46
Москвичей предупредили о заморозках в последний день весны
13:25
В Москве спасли придавленную кроватью женщину
13:10
"Лучше разойтись": Лена Темникова откровенно о разрыве отношений
13:05
Одряхлевший Шустер шокировал странным видом
12:54
Тяжелые соматические заболевания старости: Пугачева задумалась о госпитализации
12:46
Что купить ребенку: советы родителям
12:28
Отсутствие секса убивает женщин
12:26
Под Москвой новорожденного смыли в унитаз
12:06
Шурыгина показала сына родившей Стриженовой
11:41
"Она станет прекрасной женой": Сафронов о свадьбе с Волочковой
11:19
Запад назвал идиотизмом подлую акцию Порошенко
11:16
Василий Уткин о российских футболистах: Больше надежд нет
10:53
На Прилучного набросились из-за обнародованных фото другой женщины
10:45
Знаменитый спортсмен разбился на мотоцикле
10:41
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве
10:18
Собчак с глубоким декольте опозорилась из-за слов о Бабченко
10:14
Пенсия на носу, а туда же: известная актриса ждет ребенка от молодого
09:45
Найден неожиданный способ лечения рака крови
09:43
На западе Москвы перевернулась бетономешалка
09:33
Видео первой брачной ночи Леры Кудрявцевой произвело фурор в Сети
09:12
Красавица-жена Клуни обставила Миддлтон на королевской свадьбе
08:50
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
08:33
Гороскоп здоровья на июнь
08:31
"Воскресший" предатель Бабченко сделал свинское заявление о Путине
08:23
Безумец Трамп вынудил Меркель пойти на крайние меры
08:09
Черчесов объяснил стыдное поражение сборной России
23:37
Российские футболисты провалили первую проверку перед ЧМ-2018
22:03
Побили интеллектом: "очкарики" оказались умнее зрячих
21:59
Бесстыжая выходка полуголой Бузовой взбесила народ
21:54
Триандафилиди запретили видеться с дочкой после разврата на "Доме-2"
21:38
Когда Киев воскресит Вороненкова
21:32
Оторвавшаяся крыша магазина убила россиянку
21:21
Создана мощная вакцина от рака мозга
21:19
Брошенную нищенствовать известную актрису объедают восемь кошек
20:41
Что больше всего возбуждает мужчин
20:21
Тяжелобольной Джигарханян из палаты обнародовал завещание
20:18
Черствая Волочкова обогатилась на болезни члена семьи
20:10
Под Москвой на трассе сгорел автокран
20:04
"Очередной позор": Украину разнесли за воскресшего Бабченко
20:01
Раскрыт секрет красоты Меган Маркл
19:29
Госдума и бизнес дадут отпор санкциям
19:23
Покаявшаяся звезда "Дома-2" отнесла дочь в церковь
19:22
Шокированная Ковальчук упросила Чумакова отречься от Виталика
19:05
Госдума перешла на английский в соцсетях
18:51
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
18:33
"Чума на оба ваших дома": Рынска прокляла воскресшего Бабченко
18:32
Разочарованная в мужчинах Началова переключилась на дочь
18:16
Безумные регионы: в Азове обнаружили портал в царство мертвых
18:05
Пьяный россиянин пытался зарядить телефон от ЛЭП и умер
17:58
Матильда расцвела после расставания с нытиком Шнуровым
17:52
Бабченко по-скотски поступил с женой перед "смертью"
17:39
VII Благотворительный танцевальный марафон пройдет в Москве
17:29
Украина всех обманула: предатель Бабченко вернулся с того света
17:14
Отравленных Скрипалей лечили от наркомании
17:13
Изъятые богатства полковника Захарченко бесследно исчезли
16:59
В Москве будет больше крутых голов
16:57
Разрушительный ураган держит в страхе москвичей
16:53
Подкаблучник Питт решился на серьезный шаг с архитектором
16:24
У российского актера трагически погиб малолетний сын
16:21
В Москве горит склад с макулатурой
16:18
В продажу поступила инструкция "Как захватить весь мир"
16:09
Невменяемую жену Ефремова срочно отправили в клинику
15:57
Мать Собчак устроила скандал из-за украинского режиссера
15:43
Жестокая казнь дагестанской порнозвезды попала на видео
15:30
Дело "Тольяттиазота" близится к финалу
15:25
Война продолжается: Бородина и Бузова больше не работают вместе
15:05
Убитый Бабченко оказался связан с предателем Скрипалем
15:05
"ЕР" продлевает прием заявок на участие в онлайн-голосовании
14:49
Бородину поймали на торговле китайским ширпотребом
14:39
"Мне стыдно": Шурыгина расплакалась на Первом канале
14:35
Daimler вложился в Taxify
14:21
Губерниев в ужасе от сообщений о смерти Овечкина
14:00
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
13:48
Шарапова оценила нелепый наряд Уильямс на "Ролан Гаррос"
13:40
"Империя варваров": Киев собрался сжечь Москву
13:39
На западе Москвы безработный изнасиловал 12-летнюю девочку
13:19
Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
13:00
В Подмосковье автобус врезался в грузовик
12:51
Запад закатил истерику после убийства предателя Бабченко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тяжелобольной Джигарханян из палаты обнародовал завещание
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Взбешенная Шукшина ответила на лживые обвинения
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Воскресший" предатель Бабченко сделал свинское заявление о Путине
"Совершенно плевать": убитый журналист Бабченко глумился над жертвами Ту-154
Блоги

Влияние имен и прозвищ на судьбу человека

Фото: pixabay.com
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Имя или прозвище, как явление сакральное, в некоторых случаях может выполнять особую функцию психологической защиты  в процессе развития личности. Крайне важно особое, сугубо индивидуальное значение, в котором имя отождествляется с личностью. 
прочитано 1115 раз

В связи с этим восприятие собственного "я" допускает или название имени, или его описание. Значение любого имени хорошо иллюстрируется тем спектром чувств гордости или стыда, которыми оно "обрастает" в процессе жизни. Зачастую выбор имени обуславливается описательными или эмпирическими особенностями именуемого, а также особенностями системы именования. Крайне важно понимать пророческую функцию имени. Не имеет значения, выбрано ли оно ответственными людьми (родители, родственники) или самостоятельно, официально зарегистрированное имя или же это прозвище – влияние может быть оказано на всю жизнь человека.

Существуют две основные сферы влияния, где имя оказывает воздействие на человека и наоборот – человек на имя. Первая относится  к открытию ребенком своего имени. Неизвестно, когда и каким образом это происходит. Как установки в отношении собственного имени возникают, развиваются и меняются. Имена (имя, фамилия, отчество, прозвища и так далее) в разные периоды жизни усваиваются ребенком как некие социальные знания. Открыв и осознав свое имя, индивид постепенно осознает его истинную значимость.

Бывает так, что дети, которым повезло с именем чуть меньше, чем другим, понимают, что это своего рода клеймо. В силу разных жизненных обстоятельств имя может стать нелепым, абсурдным или вызывать насмешки со стороны окружающих. Подростки, страдающие от клейма своего имени, умеют более или менее успешно это переносить. Американский психолог Эдвард Гоффман подробно изучал эту тему, и благодаря его исследованиям нам известно, как это им удается.

Фото: pixabay.com

Имя принимает достаточно большое участие в формировании образа человека. Поэтому любую смену ФИО можно расценивать как попытку управления производимым впечатлением и, возможно, даже судьбой. При незначительной перемене произношения имя может перекочевать из одной этнической группы в другую или же часто изменениям подвергается этимология слова. Например, часто встречаются случаи замены фамилии Мороз на такие, как Зимин, Метелица, Вьюгин.

Особое значение имеет эффект, производимый именем, когда мы им гордимся. Родители поступают очень правильно, когда стараются выбрать благозвучные и достойные имена своим детям, ассоциируемые с выдающимися личностями, с почитаемыми членами семьи или народом в целом.

Широко распространен, но при этом крайне мало изучен, феномен стремления подростков к смене имени. Всевозможные прозвища являются крайне важной частью мира детей, впоследствии становясь образцом тонкой изощренной системы. Некоторые из них описывают качества ребенка, будь то интеллектуальные, физические и так далее. Другие построены на вербальной аналогии, например связь официального имени и прозвища. Кроме того, существуют традиционные клички, обусловленные ролями, принятыми в конкретном субкультурном обществе.

Если проводить аналогии с влиянием имени–тотема, то можно заметить, что характеристики прозвища формируют конкретный стиль поведения, с помощью которого владелец стремится ему соответствовать. Одно и то же прозвище может одновременно быть проявлением симпатии или же служить средством уничижения и подразнивания. Хотя важно отметить, что и оскорбления выступают своего рода признанием, тогда как малый процент тех, кому отказано в прозвище, вовсе остаются не признаны группой.

Такая система приписывания кличек и прозвищ сильно влияет на процессы порождения и поддержания общественного порядка, созданного в узком кругу автономного детского общества.

31 мая 2018, 13:06

комментарии

Политика

Жирующая Собчак побирается ради новой авантюры
Запад назвал идиотизмом подлую акцию Порошенко
Безумец Трамп вынудил Меркель пойти на крайние меры
Госдума и бизнес дадут отпор санкциям

Шоу-бизнес

"Как бы я хотела умереть": родившая певица оказалась в тяжелом состоянии
Сестра Егора Крида врезала финалистке шоу "Холостяк"
Вдова Михаила Задорнова сделала заявление после скандала с наследством
Вскрылись обман и манипуляции расчетливой Костенко

Проишествия

Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве
Жуткие кадры с места убийства журналиста Бабченко
Убийство предателя Бабченко стало трагедией для Украины
Странности в расправе над Бабченко вызвали много вопросов

Lifestyle

Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
1,5 миллиона в день: дикие доходы Михалкова поразили народ
В Москве Джонни Деппа забросали нижним бельем
Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
Шоу-бизнес

Собчак с глубоким декольте опозорилась из-за слов о Бабченко

Телеведущая удивила москвичей странными высказываниями
Шоу-бизнес

На Прилучного набросились из-за обнародованных фото другой женщины

Фанаты обеспокоены поведением кумира
Шоу-бизнес

Тяжелые соматические заболевания старости: Пугачева задумалась о госпитализации

Артистка с мужем радуются возможностям современной медицины
Шоу-бизнес

"Лучше разойтись": Лена Темникова откровенно о разрыве отношений

Певица призналась, что ей было очень тяжело

Гороскоп

Гороскоп здоровья на июнь
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Бизнес-гороскоп на июнь
Астрологический прогноз с 28 мая по 3 июня

Фоторепортажи

Бузова на максималках: красотка показала новые формы
От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко
Что связывает фигуристку Медведеву с хоккеистом Ковальчуком
Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир

Спорт

Василий Уткин о российских футболистах: Больше надежд нет
Губерниев в ужасе от сообщений о смерти Овечкина
Черчесов объяснил стыдное поражение сборной России
Проведение ЧМ-2018 в России признали глупой идеей

Регионы

Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
Безумные регионы: в Азове обнаружили портал в царство мертвых
Домашний Иуда: вероломный кот выдал хозяина судебным приставам
В Твери разыскивают "цветочного онаниста" (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru