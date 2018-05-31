Влияние имен и прозвищ на судьбу человека

Имя или прозвище, как явление сакральное, в некоторых случаях может выполнять особую функцию психологической защиты в процессе развития личности. Крайне важно особое, сугубо индивидуальное значение, в котором имя отождествляется с личностью.

В связи с этим восприятие собственного "я" допускает или название имени, или его описание. Значение любого имени хорошо иллюстрируется тем спектром чувств гордости или стыда, которыми оно "обрастает" в процессе жизни. Зачастую выбор имени обуславливается описательными или эмпирическими особенностями именуемого, а также особенностями системы именования. Крайне важно понимать пророческую функцию имени. Не имеет значения, выбрано ли оно ответственными людьми (родители, родственники) или самостоятельно, официально зарегистрированное имя или же это прозвище – влияние может быть оказано на всю жизнь человека.

Существуют две основные сферы влияния, где имя оказывает воздействие на человека и наоборот – человек на имя. Первая относится к открытию ребенком своего имени. Неизвестно, когда и каким образом это происходит. Как установки в отношении собственного имени возникают, развиваются и меняются. Имена (имя, фамилия, отчество, прозвища и так далее) в разные периоды жизни усваиваются ребенком как некие социальные знания. Открыв и осознав свое имя, индивид постепенно осознает его истинную значимость.

Бывает так, что дети, которым повезло с именем чуть меньше, чем другим, понимают, что это своего рода клеймо. В силу разных жизненных обстоятельств имя может стать нелепым, абсурдным или вызывать насмешки со стороны окружающих. Подростки, страдающие от клейма своего имени, умеют более или менее успешно это переносить. Американский психолог Эдвард Гоффман подробно изучал эту тему, и благодаря его исследованиям нам известно, как это им удается.

Имя принимает достаточно большое участие в формировании образа человека. Поэтому любую смену ФИО можно расценивать как попытку управления производимым впечатлением и, возможно, даже судьбой. При незначительной перемене произношения имя может перекочевать из одной этнической группы в другую или же часто изменениям подвергается этимология слова. Например, часто встречаются случаи замены фамилии Мороз на такие, как Зимин, Метелица, Вьюгин.

Особое значение имеет эффект, производимый именем, когда мы им гордимся. Родители поступают очень правильно, когда стараются выбрать благозвучные и достойные имена своим детям, ассоциируемые с выдающимися личностями, с почитаемыми членами семьи или народом в целом.

Широко распространен, но при этом крайне мало изучен, феномен стремления подростков к смене имени. Всевозможные прозвища являются крайне важной частью мира детей, впоследствии становясь образцом тонкой изощренной системы. Некоторые из них описывают качества ребенка, будь то интеллектуальные, физические и так далее. Другие построены на вербальной аналогии, например связь официального имени и прозвища. Кроме того, существуют традиционные клички, обусловленные ролями, принятыми в конкретном субкультурном обществе.

Если проводить аналогии с влиянием имени–тотема, то можно заметить, что характеристики прозвища формируют конкретный стиль поведения, с помощью которого владелец стремится ему соответствовать. Одно и то же прозвище может одновременно быть проявлением симпатии или же служить средством уничижения и подразнивания. Хотя важно отметить, что и оскорбления выступают своего рода признанием, тогда как малый процент тех, кому отказано в прозвище, вовсе остаются не признаны группой.

Такая система приписывания кличек и прозвищ сильно влияет на процессы порождения и поддержания общественного порядка, созданного в узком кругу автономного детского общества.