Гении современности: Цукерберг, Брэнсон и Маск – о пути к успеху

Сегодня Ричард Брэнсон, Марк Цукерберг, Илон Маск – известные на весь мир предприниматели. Каждому из них удалось создать свою собственную империю и заработать многомиллионное состояние. Выдающиеся западные бизнесмены, имея бесценный опыт, с удовольствием делятся секретами успеха и вдохновляют людей на новые свершения. Кирилл Бигай, сооснователь и СЕО онлайн-маркетплейса для поиска репетиторов Preply, собрал несколько дельных советов великих предпринимателей – о бизнесе и не только.

Марк Цукерберг

История Марка как предпринимателя началась в комнате общежития Гарвардского университета в феврале 2004 года, когда был запущен Facebook. Вундеркинд и прародитель известной социальной сети входит в сотню самых влиятельных людей планеты. Согласно данным Forbes, детище Марка Цукерберга сегодня оценивается в $400 миллиардов, в то время как его личное состояние – в $68,5 миллиарда. Предлагаем поразмыслить над его изречениями.

· "В мире, который очень быстро меняется, единственная стратегия, которая гарантированно потерпит провал – не рисковать".

· "Человек может быть гением или обладать всеми необходимыми навыками, но если он не верит в себя, он не будет выкладываться по полной".

· "Людям не интересно, что говорят о тебе в кино, или даже то, что говоришь ты сам. Им интересно, что ты делаешь".

· "Пусть в вашем бизнесе происходит 1000 событий, но лишь одно или два должны быть для вас самыми важными. Это нормально – не знать, что будет впереди. Вы неизбежно совершите кучу ошибок, но это не имеет большого значения. Знайте, что люди судят не за ошибки, а за то, что вы действительно смогли сделать хорошо".

Ричард Брэнсон

Всего за десять лет Ричарду Брэнсону удалось превратить скромный музыкальный магазин в корпорацию Virgin Group. В шестнадцать лет юный Брэнсон бросил школу, чтобы уехать в Лондон и организовать свой первый бизнес – журнал Student. На сегодняшний день империя Ричарда Брэнсона состоит из четырехсот многопрофильных компаний. Успешный предприниматель, богатейший человек Великобритании, филантроп делится своими мыслями.

· "Моё жизненное кредо – наслаждаться каждой минутой. Я никогда ничего не делаю с мыслью "о нет, сегодня я должен заняться этим".

· "Очень важно искренне заботиться о людях. Вы не можете стать хорошим лидером, если не любите людей. Ведь только так вы способны увидеть лучшее в них".

· "Моя самая большая мотивация? Просто продолжать бросать себе вызовы. Я смотрю на жизнь как на бесконечную учёбу в университете, которой у меня не было: каждый день я узнаю что-то новое".

· "Прежде всего хочется создать то, чем будешь гордиться. Это всегда было моей философией бизнеса. Я могу честно сказать, что никогда не занимался бизнесом, чтобы заработать. Если это единственный мотив, тогда лучше ничего не делать".

Илон Маск

Амбиции Илона Маска выходят за пределы планеты Земля: он – сооснователь и руководитель таких проектов как Tesla Motors, Space X и SolarCity. Журнал Forbes оценивает состояние Илона Маска в $15,7 миллиардов. Давайте ознакомимся с его высказываниями.

· "Просто вкалывайте, как черти. Если другие работают сорок часов в неделю, а вы пашете сто часов, то, даже делая то же самое, вы сможете достичь результата в два с половиной раза быстрее. То, на что другим потребуется год, вы сумеете сделать за четыре месяца. А если вы ленивый, просто не тратьте времени на то, чтобы запустить свой бизнес".

· "Люди работают гораздо лучше, когда знают, какая у них цель и зачем они это делают. Очень важно, чтобы люди с радостью шли на работу и получали от нее удовольствие".

· "Я не сказал бы, что реже других испытываю страх. Вообще-то я хотел бы сократить присутствие этой эмоции в своей жизни, потому что она отвлекает и истощает нервную систему".

· "Ошибки совершать не страшно. Главное – каждый раз ошибаться в чем-то новом".

Как мы видим, сильные мира сего говорят об одних и тех же вещах с разных перспектив. Прежде всего, нужно любить то, что ты делаешь. Страх и сомнения могут стать серьезными препятствиями на пути к успеху. Ошибки – естественное явление, которое должно учить и мотивировать. И еще: кто не рискует, тот не пьет шампанское. Герои статьи знают это наверняка.