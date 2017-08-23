Как "прочитать" человека по татуировкам

В современном мире татуировка является одним из самых популярных средств самовыражения. Как говорится, это "стильно, модно, молодежно". Но при этом нательный рисунок – весьма богатый источник информации о своем носителе.

Сразу хочется оговориться, что рассматривать мы будем только изображения, нанесенные по соображениям красоты и "мне так нравится". Тюремные и некоторые субкультурные наколки, имеющие строго определенные значения и даже ограничения на право ношения – отдельная тема.

Так что же мы можем узнать, глядя на татуировки? Во-первых, стоит предать анафеме книги (наподобие сонников) и интернет-подборки, которые дают четкие, однозначные трактовки: мол, лягушка – значит вот это, а ромашка – то. Вне контекста конкретного человека все эти классификации совершенно неадекватны. Применять мы будем, как заправские Шерлоки Холмсы, метод дедукции, позволяющий из общих закономерностей выделять частные следствия.

Итак, кто бы что ни думал, тату - это один из способов взаимодействия с окружающей социальной средой. Картинка на теле, которая вроде бы нанесена просто для красоты, всегда служит (даже если это рационально не осознается) вполне конкретной цели – сделать некое послание вовне другим людям. Это также своего рода отражение внутреннего мира человека, его характера, темперамента, нравственных ценностей, эстетических пристрастий, увлечений, опыта, страхов и так далее.

Для получения информации необходимо выделить что, как и где изображено. Сам рисунок – это содержание, суть татуировки, предмет пристального рассмотрения. Многие образы являются своего рода архетипами, которые вызывают вполне определенный смысловой и эмоциональный отклик.

Например, хищных зверей – львов, тигров, оскаленных волков – часто набивают себе люди, стремящиеся подчеркнуть свою волю, доминантность и силу (прежде всего, физическую). В частности, например, такие рисунки широко распространены среди спортсменов, занимающихся контактными видами единоборств, но не только. Если подобное изображение носит человек, выглядящий внешне слабым, "амебным", и картинка диссонирует с его общим образом, то, возможно, это некий защищающий "оберег", обозначающий неуверенность в своих возможностях и желание стать сильнее, чем есть на самом деле. Важны и нюансы: величественный рычащий лев на мощном мужском теле – это одно, а малыш Симба из знаменитого мультфильма на нежной женской тушке – это совсем другое. В трактовке подключайте элементарную логику.

По содержанию хищные "цари зверей" отличаются от скорпионов и клыкастых ядовитых змей. Эта живность целенаправленно на крупных животных и людей не охотится, и становится опасной лишь при неосторожной встрече и небрежном обращении: "если что, могу и ужалить". А вот колючая проволока, череп и кости в стиле таблички "Не влезай - убьет" – атрибуты зон, где находиться опасно, или режимных объектов, куда вход только по спецпропускам. Такие символы могут говорить о закрытости человека, нежелании пускать других в свое личное, интимное пространство. Хотя могут быть и другие варианты.



Различные украшательства в виде плавных орнаментов, цветов и тому подобного могут служить для привлечения к себе дополнительного внимания броскими рисунками. В зависимости от конкретного случая значения могут быть самые разные: от подчеркивания своих достоинств уверенным человеком и приглашение на контакт до компенсации своей субъективно воспринимаемой "некрасивости" и тому подобное.

Если человек набил себе эмблему футбольной команды, субкультурный символ или аббревиатуру политической партии – это знак о его большой "замороченности" темой, значительном месте ее в жизни. При выстраивании взаимоотношений с ним это будет необходимо учитывать. Многие татуировки представляют собой слова, девизы, изречения, часто на иностранных языках, в том числе в виде иероглифов. Их значение может многое рассказать о мировоззрении и установках носителя.

Рассказать о всех возможных изображениях и вариациях их трактовки невозможно. Подумайте сами, что можно сказать о человеке с татуировкой колибри, или с филином в очках и книгой, с нежной лилией или с розой на шипастом стебле, или с эпатирующим неприличным рисунком, выходящим за грани дозволенного. Общий принцип, думаю, понятен. Избегайте поспешных и скоропалительных выводов, нательный рисунок – лишь один из источников информации, важен контекст, сам человек. Один и тот же символ может быть частью разных композиций с разными смыслами, быть серьезным или носить шутливый оттенок. Попробуйте представить всю тату в виде картины на холсте – что бы она могла значить, какие смыслы в ней могут заключены. Это поможет в трактовке.

Другим важным фактором является расположение татуировки. Открытые участки тела – послание всем окружающим, закрытые, которые редко видят посторонние, – касается близкого круга людей. Интимные зоны, особенно с нанесенными характерными символами, – зачастую сфера секса. Тут тоже все логично, ничего мистического.

В среде психологов также существует мнение, что правая сторона тела больше касается внешней социальной сферы, левая – личной. Данное утверждение нельзя назвать строго научным, но определенные эмпирические наблюдения имеются, так что без излишней абсолютизации это тоже можно иметь в виду. Еще разные участки тела имеют разную степень болезненности при нанесении тату. Считается, что в местах, предполагающих наиболее сильные неприятные ощущения (как правило, где кожа без большой жировой прослойки находится рядом с костью), рисунки наиболее осмысленные и личные. При спонтанном порыве, более вероятно, были бы выбраны другие, "щадящие" зоны.

Таким образом, соотнеся содержание рисунка с его местоположением, можно сделать более детализованные выводы. Дерзайте, но всегда помните, что ваша трактовка всегда субъективна и далеко не всегда может попадать точно "в яблочко". Воздержитесь от поспешности и категоричности.

Ну и в завершение пара слов о том, стоит ли вообще делать себе татуировки. Важно понимать, что нательное изображение как послание окружающим изменяет восприятие ими вашего образа, а, следовательно, и отношение, обратную связь. Также тату меняет и самоощущение, корректирует типаж, роль в социуме и, как следствие, общую модель поведения носителя. Таким образом, есть опасность "застрять" в образе, сформированным импульсивно, под влиянием сиюминутной моды или сильных эмоциональных переживаний, которые через несколько лет (или уже через неделю) стали неактуальными. А татуировка – это если и не навсегда, то надолго, сводить их хлопотно.

Нельзя не коснуться и эстетической стороны дела. Если судить по пляжам на отечественных курортах, татуировки представляют хоть какую-то художественную ценность и "идут" своим владельцам в подавляющем меньшинстве случаев. Остальные изображения носят сомнительный характер даже на молодых телах, а с возрастом и вовсе грозят превратиться в аляповатые пятна. Так что лучше десять раз подумать, что набивать на свое тело, в каком месте, и мастеру с каким уровнем мастерства довериться. Да и вообще – стоит ли.