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Госдума 7.0: заметки диванного критика – 4

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Игорь Силецкий

Игорь Силецкий блогер

 В журналистике со студенческих лет - с 1986-го. Информацию к размышлениям поставляют, в основном, пятеро беспокойных отпрысков в возрасте от 3 до 19 лет.
Каждый законопроект, внесенный в Госдуму за последние несколько месяцев, сопровождает бурное общественное обсуждение. Это лучше всяких заключений политологов говорит о том, что депутаты занялись, наконец, именно теми проблемами, которые действительно волнуют россиян. К сожалению, повышает градус дискуссий то обстоятельство, что суть законопроектов доводится обществу юридическим языком – который рядовому гражданину понять нелегко. Попробуем разобраться, какой вопрос стал поводом для жарких диспутов в парламенте на этой неделе.
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Законопроект о реновации жилья вызвал такой общественный резонанс, что все остальные инициативы парламентариев остались в его тени. Страсти кипят нешуточные. Россияне по приобретенной еще в 90-х годах привычке подозревают власти в каком-то скрытом подвохе. Ну не может руководство просто вот так взять и улучшить жилищные условия своим гражданам, твердят пессимисты.

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Больше всего подозрений вызывают у скептиков два пункта. Первый: не будут давать новые квартиры в том же районе – отправят далеко за МКАД. Второй пункт, или, скорее, вопрос: а почему только Москва? Что, в других городах пятиэтажек древних нет?

Власти запаслись терпением, разъяснения этих сомнений звучат едва не каждый день. Вот и на заседании Совета Госдумы, посвященном закону о реновации жилья, мэру Москвы и спикеру нижней палаты пришлось снова раскладывать по полочкам все условия.

Так вот, о месте. Подавляющее большинство москвичей, проживающих в пятиэтажках, получат новые квартиры в своих же районах, сообщил Сергей Собянин. Не придется менять район 92% жителям хрущевок, 4% переедут в соседние, 4% – в другие районы по согласованию. Эти принципы прописаны в новой программе реновации, сообщил градоначальник.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

А главное – власти привлекают к обсуждению самих москвичей. Окончательного списка домов, которые попадут в новую программу, пока нет. Те якобы официальные перечни, которые кто-то публикует в соцсетях, не имеют ничего общего с действительностью. Собянин пояснил, что до 1 мая 2017 года планируется составить предварительный список сносимых домов – на основании обращений жителей, их жалоб, а также сведений департамента капитального ремонта, муниципальных депутатов, управ и префектур.

Затем будет еще и поквартирное голосование. Жильцы каждой квартиры предложенного под снос здания смогут высказать свое мнение в течение полутора месяцев на портале "Активный гражданин" или в многофункциональных центрах. Те, кто не нашел свой дом в списке, смогут потребовать его включения в программу сноса.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Председатель Госдумы, в свою очередь, высказал мнение, что затягивать с программой реновации жилфонда в Москве нельзя. Но и права россиян должны быть максимально защищены. "В нашем случае основная задача законопроекта – защита прав граждан при переселении. Нам необходимо сделать все, чтобы программа реновации была прозрачной и открытой для всех москвичей, чтобы люди понимали, что их права защищены и это сделано на федеральном уровне", – сказал Вячеслав Володин.

Прояснил спикер Госдумы и второй упомянутый нами пункт, смущающий скептиков. Володин предложил расширить программу по переселению из ветхого жилья на другие города. В то же время, прежде чем принять такое решение, следует привлечь к обсуждению вопроса представителей российских регионов. "Мы перед вторым чтением законопроекта о реновации жилья в Москве, где-то в середине мая, обязательно с вами проведем расширенные, большие парламентские слушания, в рамках которых нам надо пригласить обязательно представителей регионов", – сказал Володин. Председатель парламента подчеркнул, что в обсуждение должно включиться и экспертное сообщество, и депутаты местных парламентов. 

7 апреля 2017, 16:41

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