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Основные стереотипы об онлайн-образовании

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Кирилл Бигай

Кирилл Бигай блогер

 Сооснователь и СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com.
По данным Всемирного экономического форума, Россия находится лишь на 71 месте (из 75 развитых стран) по внедрению инновационных технологий в образование. Эксперты утверждают, что в России не более 17% образовательного рынка приходится на дистанционное обучение.
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Россияне не доверяют дистанционному обучению из-за множества стереотипов. Какие же самые распространенные из них?

Отсутствие живого контакта с преподавателем снижает качество обучения

Здесь критики удаленного обучения правы лишь в том, что к онлайн-занятиям нужно будет привыкнуть – для многих их формат будет в новинку. Но создатели онлайн-программ предусмотрели решение этой проблемы. Система внутренних сообщений, электронная почта и видеосвязь, постоянная проверка промежуточных заданий преподавателем — все это помогает быть на связи с наставником практически в любое время.

Возможно, онлайн-обучение предоставляет даже больше возможностей для общения с педагогом, чем при очном формате. Ведь даже во время лекций и семинаров в университете студенты не всегда могут задать достаточное количество вопросов, а преподаватель не успевает дать исчерпывающие ответы.

Знания, полученные при дистанционном обучении, хуже запоминаются

Это не соответствует действительности. По данным Всемирного экономического форума, материал, полученный при дистанционном обучении запоминается на 15-20% лучше, при этом на прохождение курса требуется на 35-40% меньше времени.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Кроме того, оценивание знаний предполагает решение практических задач, которые обычно встречаются в ежедневной практике. При надобности преподаватель удаленно сможет помочь вам с ними справится.

Дистанционное обучение предполагает низкий уровень полученных знаний

Тут все зависит от сторон образовательного процесса. Множество российских и зарубежных вузов предлагает качественные и продвинутые программы удаленного обучения. Чаще всего ВУЗ, который не может похвастаться талантливыми преподавателями и ресурсами для организации эффективного онлайн-обучения не станет реализовывать подобную программу.

С другой стороны, все будет зависеть от ученика. Мотивированный человек сможет выудить для себя максимум пользы из хорошего онлайн-курса несмотря ни на что.

Обучение в интернете расслабляет и не дает сконцентрироваться

Соблазнов у онлайн-ученика действительно много: Facebook, VK, Twitter, YouTube. Но спросите себя, неужели на очных лекциях и семинарах невозможно убить время подобным образом? К тому же, создатели курсов стараются сделать все, чтобы минимизировать отвлечение. Лекции даются ученику не только в текстовом, но в аудиовизуальном формате и сопровождаются интерактивными задачами, где от обучаемого требуется максимальное вовлечение в процесс. В этом вопросе все, опять же, упирается в уровень мотивации и самодисциплины – так же, как и при очном обучении.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Онлайн-обучение неэффективно из-за возможности списывать задания в интернете

Для тех, кто ищет легкие пути, создатели курсов обычно предусматривают временные рамки выполнения тестов и самостоятельных работ, либо же усложняют задания таким образом, чтобы поиск информации в сети только приветствовался. Когда на выполнение каждого пункта письменного задания вам дается всего 3-5 минут, гуглить становится некогда.

Чтобы обучаться необходимо владеть компьютером на продвинутом уровне

На самом деле, для успешного прохождения онлайн-курсов вам достаточно знать всего лишь как пользоваться интернет-браузером (Chrome, Mozilla, Opera и т.д.), владеть текстовыми редакторами (Word, иногда Excel) на уровне пользователя, уметь звонить и принимать звонки в Skype. Для удобства коммуникации стоит также иметь веб-камеру.

Сертификаты дистанционных курсов не принимаются работодателями

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" дистанционные образовательные технологии разрешены и могут быть использованы при любом формате обучения. Если ВУЗ аккредитован, то его дистанционные студенты по окончании обучения получают диплом государственного образца. И только работодатели-ретрограды станут препятствовать их владельцам во время приема на работу.

Дистанционное обучение обычно стоит дороже

А вот и нет. Аналитики отмечают, что в среднем онлайн-образование стоит на 15-20% дешевле (от 12 тысяч рублей за семестр). Но нужно отметить, что все будет зависеть от срока обучения, программы и учебного заведения, которое вы выберете. Не также стоит напоминать, что онлайн-обучение за рубежом будет стоить дороже, чем аналогичное в СНГ, но в то же время дешевле, чем очное в той же стране. А еще многие онлайн-курсы, в том числе и западные, предоставляются в свободном доступе бесплатно.  

Дистанционное обучение – это только онлайн-программы от университетов

Кроме университетских удаленных курсов, вы можете получить образование на частных онлайн-платформах, причем существуют как платные, так и бесплатные курсы по разным специализациям. Некоторые из которых были составлены в наиболее продвинутых университетах планеты – Гарвардском, Оксфордском, Йельском.

Онлайн-образование – это тренд, который вскоре все забудут

Американская Ассоциация Образовательных Исследований (American Educational Research Association) утверждает, что к 2025 году 2/3 всего образования будет осуществляться дистанционно.

Все еще сомневаетесь? 

9 марта 2017, 10:18

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