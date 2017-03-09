Как влияют мигранты на экономику России

Сегодня в России – настоящий наплыв трудовых мигрантов. Многие жители российских мегаполисов обеспокоены этим и опасаются возможных последствий для собственного благосостояния и экономики страны в целом. Согласно данным МВД за прошедший год в Россию легально и нелегально прибыли 14 миллионов трудовых мигрантов. Это почти 20% экономически активного населения России.

Чаще всего люди переезжают из неблагополучных районов с низкоэффективной экономикой. Уже сейчас в некоторых сегментах рынка труда конкуренция с иммигрантами весьма высока. Но, действительно ли эта ситуация так опасна для экономики?

Согласно данным последних опросов аналитического центра "Лаборатория информационного консалтинга", более половины россиян (52,3%) полагают, что конкуренция с трудовыми мигранты вскоре может выйти за рамки сегмента низкоквалифицированного труда. 33,2% россиян считают, что такая конкуренция и дальше будет сохраняться только на низкооплачиваемых позициях. И лишь 14,5% жителей России ответили, что работы хватит всем.

Современная Россия действительно испытывает недостаток в населении, способном участвовать в производстве. Так что при грамотной организации механизмов приема трудовых мигрантов Россия сможет принять всех, не ухудшая условий жизни для коренного населения. Подобные механизмы действуют, например, в Канаде, где производится отбор претендентов по их реальным способностям и готовности трудиться, привносить что-то для повышения общего уровня жизни. Однако в российском обществе до сих пор сильна деструктивная идея не пускать "понаехавших" чужаков. Она держится на представлении, что приезжие из неблагополучных районов оттянут на себя имеющиеся ресурсы и блага. Это ошибочное суждение – они не занимают рынок, а расширяют его. Главное - точно понимать различие между иммигрантами и гастарбайтерами. Гастарбайтер тратит деньги в своей стране, а в России только зарабатывает. А экономика заинтересована в тех, кто приезжает насовсем.

В развитых странах бренд государства работает по тем же принципам, что и сетевой маркетинг. С 1910 года население США растет экспоненциально. Только за последние 56 лет оно увеличилось на 102% – со 160 миллионов до 324 миллионов. Население Голландии за тот же период возросло примерно на 50% – с 11,9 миллионов в 1960 году до 16,8 миллионов в 2016 году. Эти показатели, разумеется, свидетельствуют не о буме рождаемости, а о притоке мигрантов из различных слоев общества.

Высокая эффективность мигрантов для экономики легко объяснима. Иммигрант, переезжая в другую страну, не рассчитывает на обеспеченную безбедную жизнь. Он готов пахать день и ночь за минимальную зарплату, в надежде, что его жизнь детей будет лучше его собственной. В то же время, сегодняшняя экономика страны процветает в том числе, удовлетворяя потребности мигрантов. И общий объем прибылей, извлекаемых из удовлетворения этих нужд, колоссален. Мигранты – это настоящая золотая жила для экономики. Местные жители независимо от того, в какой стране они находятся – менее активны. Они не хотят работать на износ, но хотят пользоваться всеми благами, которые уже достигнуты экономикой страны.

Какие периоды в истории России характеризовались наивысшим экономическим подъемом? Времена правления Петра I и Екатерины II, когда за счет притока иностранцев, приехавших в Россию, население страны увеличилось вдвое.

Согласно исследованиям, современной экономике России для полноценного функционирования не хватает около 50 миллионов рабочих рук. И быстро они могут появиться только благодаря трудовой миграции и выстраиванию грамотной миграционной политики, позволяющей соблюдать баланс между въезжающими и выезжающими из страны. Каким образом выстроена эта система в странах с успешным опытом в миграционной политике? Сначала предлагают равные возможности, а затем устанавливают квоты на въезд. Так или иначе, любая экономика заинтересована в притоке иммигрантов, поскольку они позволяют повысить общую производительность труда и конкурентоспособность местных специалистов, что для России является одной из стратегических целей.