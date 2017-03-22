Хорошие дороги в России появятся только через 20 лет

По статистике, в России улучшилась общая ситуация на автомобильных дорогах: за 2016 год число ДТП сократилось на 5,6%, на 12,1% уменьшилось число погибших и на 4,3% сократилось число пострадавших в дорожных авариях. Но при детальном рассмотрении некоторые нюансы официальной статистики оказались весьма печальными.

На 2,7% выросло число аварий из-за ремонтных работ на дорогах. За январь-ноябрь 2016 года на 37,8% участились ДТП с участием водителей грузовиков, на 13,4% выросло число аварий, причинами которых стало плохое состояние дорог – до 71,6 тысяч происшествий. В итоге количество ДТП, спровоцированных условиями содержания и обустройства дорожной сети, составило 41,2% от всего числа аварий за 2016 год. Из-за плохих дорог погибло почти 8 тысяч человек, было ранено – 91,2 тысяч человек.

Потребность в ремонте дорог в России, несмотря на период тучных нулевых, остается актуальной на протяжении последних 10-15 лет. Сегодня эта проблема решается в рамках нескольких госпрограмм: "Развитие транспортной системы России (2010-2020гг.)", "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.", проекта "Безопасные и качественные дороги". На одном из совещаний премьер-министр России Дмитрий Медведев указал, что с 2010 по 2017 год доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 39% до 71%. К 2020 году планируется повысить этот показатель до 85%. Но не надо забывать, что из всех 1 481 тысяч километров дорог в России федеральные трассы занимают лишь 3,5%. Остальная часть – это региональные и местные дороги, которые занимают 34,8% и 62% всей дорожной сети соответственно. В итоге только 36,7% дорог в России полностью соответствуют минимальным требованиям, остальные 63,3% находятся в плохом состоянии, причем 29,4% из них вовсе не имеют твердого покрытия.

Так почему дороги не ремонтируются? Одна из причин, которая кажется на первый взгляд самой явной - это коррупция. Но надо отметить, что она присутствует не только в России, но и как это ни крамольно звучит, в США, в Европе и в других странах мира. По данным международной организации Transparency International, по индексу восприятия коррупции (ИВК) США заняли 18-ю позицию, Германия – 10 место, Швейцария – 1 место. И это при том, что качество дорог в этих странах считается лучшим в мире.

Только 36,7% дорог в России полностью соответствуют минимальным требованиям.

Одна из главных причин плохих дорог в России – недостаточное финансирование. За 2016 год было отремонтировано всего 1,7% дорог, на ремонт федеральных и муниципальных трасс государство выделило дорожным службам 248,5 миллиардов рублей, плюс в регионах в прошлом году было потрачено на реконструкцию местной дорожной сети дополнительно 700 миллиардов рублей. Если учитывать такие темпы финансирования и среднюю стоимость ремонта 1 километра в России – 27,6 миллионов рублей, то чтобы достичь показателя, когда хотя бы 85% всех российских дорог будут соответствовать нормативным требованиям, потребуется 19,74 триллионов рублей и порядка 20 лет. Для показателя 100% – 25,87 триллионов рублей и 27 лет. Даже если полностью убрать строительство новых дорог вместо тех, которые сегодня состоят из грунта, а отремонтировать лишь 33,9% неудовлетворительных по качеству трасс, понадобится 9,78 триллионов рублей, а отремонтированы они будут лишь через 10 лет. Здесь также не учитывается рост инфляции, стоимости материалов, ремонтных работ, расходы на содержание автотрасс. При этом, по российским меркам, срок службы дороги после "ямочного" ремонта составляет 4-5 лет, после капитального – 12 лет. То есть, потребуется дополнительно еще плюс 1,9 триллионов рублей.

Капитальный ремонт автотрасс в Германии происходит в среднем раз в 30 лет, в США – раз в 40 лет.

На Западе финансирование дорожной отрасли превышает российские показатели в несколько раз, но крупные суммы на ремонт дорог выделяются властями гораздо реже. Средняя стоимость строительства 1 км в США составляет 127 миллионов рублей – это почти в 2,5 раза больше стоимости строительства автотрассы в России – 59 миллионов рублей. В Канаде – близкой по климатическим условиям к РФ стране – цена за строительство 1 км дороги составляет 163 миллионов рублей, в Германии – 81 миллион рублей. Соответственно на Западе ремонт дорог обойдется также в 1,5-2,5 раза дороже, чем в России. Но здесь надо учитывать и срок службы построенных на Западе дорог.

Капитальный ремонт автотрасс в Германии происходит в среднем раз в 30 лет, в США – раз в 40 лет. Поэтому в Европе и США вклад дорожного комплекса в ВВП стран не превышает 2,8%, в то время как в России он составляет 7-8%. В итоге получается, что, несмотря на низкий уровень финансирования дорожной отрасли, ремонт и строительство дорог в России обходится в 1,5-2 раза дороже, чем в сходных климатических зонах за рубежом.

Решение данной проблемы не обязательно кроется в увеличении финансирования дорожных работ. Важно также уделять внимание технической стороне вопроса – увеличить срок службы дорожного полотна за счет инноваций: использовать асфальтобетонную смесь наподобие американской системы superpave, которая увеличивает срок службы покрытия на 20-30%, применять методы стабилизации и регенерации грунтов, каменных и вяжущих материалов. Таким образом, построенные и отремонтированные в 2017 году дороги в будущем прослужат минимум 24 года вместо 12 лет и не потребуют дополнительного финансирования на последующий ремонт, а только на содержание трасс. Для внедрения подобных инноваций государству достаточно выделять по 450-500 миллионов рублей в год – это не больше 0,004% от средней суммы, которая сегодня уходит из госбюджета на строительство и ремонт дорог. Зато экономический эффект от внедренных технологий будет ощутимым – через 3-4 года уже не понадобится ремонтировать дороги, построенные в 2017-2018 гг., то есть сократятся расходы на реконструкцию в 1,2 раза, через 12 лет – в 2 раза. Но самое главное, к 2020-2024 гг. сократится количество ДТП по причине бездорожья на 23-40%.

В 2016 году власти 17 регионов не смогли на 100% освоить деньги, предложенные им правительством на ремонт и строительство межмуниципальных трасс.

Теперь другой вопрос – как чиновники будут использовать выделяемый бюджет и насколько правильно они будут распределять полученные на ремонт дорожного полотна средства? В 2016 году власти 17 регионов не смогли на 100% освоить деньги, предложенные им правительством на ремонт и строительство межмуниципальных трасс. Представитель федерального дорожного агентства "Росавтодор" называет наиболее часто встречаемую причину такой ситуации в регионах – это несвоевременная организация местными властями конкурсных отборов подрядчиков для проведения дорожных работ. То, по какой причине, чиновники вовремя не провели конкурсные процедуры, непонятно. А в итоге от всей этой ситуации в стране страдает население: дороги изнашиваются, а россияне продолжают за это платить своими жизнями.

Таким образом, несмотря на высокую стоимость дорожных работ в России, плохое качество ремонта и относительно короткий срок жизни отечественного шоссейного полотна, в стране есть политическая воля инвестировать в развитие дорожной инфраструктуры. Только на фоне достаточного объема финансирования с одной стороны, мы видим отсутствие современных технологий, производственных мощностей и административной воли на местах заниматься решением обостряющейся с каждым годом "дорожной" проблемы. В "пострадавших" как всегда оказываются рядовые россияне, их личный автотранспорт и здоровье.