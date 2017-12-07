Россия заводов за Путина

Выдвижение Владимира Путина примечательно реакцией российской либерды, которая его сопровождала, а также реакцией мировых СМИ. После того как нам много лет рассказывали, что "всему миру плевать на какую-то Россию" и одновременно, что "весь мир с Украиной", вдруг выяснялось, что выдвижение Путина – важная новость для всех значимых мировых газет.

В соцсетях официальные аккаунты мировых медиа-гигантов сразу давали брейкинг-ньюс, сегодня практически в каждом значимом мировом СМИ от Wall Street Journal и до Синьхуа есть материалы по этому поводу. Вот, что называется "всему миру плевать на порванную в клочья страну-бензоколонку и ее лидера".

Хоть сколь-нибудь похожую реакцию мировых СМИ я наблюдал по поводу выборов в США, референдума по Брекзит, с натяжкой еще можно вспомнить выборы Меркель в Германии и последний конгресс китайской компартии. Все. Думаю, вопрос о том, что Россия никому не интересна можно закрыть, и спокойно наслаждаться прослушиваем недовольных воплей оппозиции и ее же зубного скрежета. Ведь некоторые из них все-таки верили в слухи что Путин выдвигаться не будет из-за давления Запада. Поразительные люди все-таки! Только наши несистемные оппозиционеры могут столько лет наблюдать за Путиным и до сих пор не понять, что на него бесполезно давить, а иногда на него давить еще и очень опасно.

Я пару раз наталкивался в соцсетях на вполне серьезные обсуждения теории, что в феврале Америка возьмет за жабры российских олигархов и чиновников, которые вывели миллиарды заграницу, и все этом знают. Предполагалось, что эти олигархи и чиновники совместными усилиями отправят Путина на пенсию, а в президентское кресло посадят какого-нибудь псевдопреемника или даже... Ксению Собчак, в качестве наследницы великого реформатора Ельцина.

Поразительно не то, что есть люди, которые в это верят, а то, что некоторых из них на полном серьезе называют политическими экспертами, политологами и даже кремлевскими инсайдерами. Подозреваю, что их мозги застряли в 1996 году, и транслируют оттуда сладкую конспирологию для ушей столичной оппозиционной публики, которая это все хавает и требует добавки.

Кстати, насчет олигархов и чиновников, у которых что-то могут арестовать и конфисковать. Даже самый жадный бизнесмен и самый жадный чиновник понимает, что лучше быть чуть беднее, но на свободе, чем совсем бедным и в тюрьме. Это не вопрос морали, это вопрос элементарного выживания. Предъявлять Кремлю какие-то претензии по поводу арестованных на западе капиталов – это политическое, административное и экономическое самоубийство. Путин еще задолго до Крыма всем настоятельно и публично рекомендовал вернуть деньги в страну, а кто этого не сделал, тот сам себе злобный Буратино.

Еще меня сильно развеселила реакция нашей либерды на место и время выступления Путина. Речь президента, в которой он объявил о своем выдвижении на церемонии, посвященной юбилею завода Газ, была воспринята чуть ли не как оскорбление постоянных посетителей смузишных, коворкингов и "старбаксов", которым такая эстетика совсем чужда. Когда в Фейсбуке появились первые посты с тезисом: Путин – скучный, у Путина - не хватает воображения, у Путина нет креатива, у Путина опять какой-то вечный Уралвагонзавод 2.0, я понял – запуск избирательной кампании удался на славу. Тех, для кого слово "завод" является ругательным, перекорежило, – и это хорошо. У меня для них есть новость, кстати. Россия – это вообще-то страна, которая очень похожа на тот самый завод "ГАЗ", перед рабочими которого выступал Путин. Она пережила сложные времена, у нее богатая история, и она очень суровая и самобытная. И при всем при этом – она вполне современная, и сказки про вековую отсталость нужно просто выкинуть на свалку.

Показательно, что до заявления о вступлении в президентскую гонку Путин выступал перед добровольцами, и это тоже было явно неспроста. Опора на тех кому не все равно, и кого волнуют не только деньги и должности, но еще и некие идеалы – скорее всего будет одним из лейтмотивов всей президентской кампании. Сажать губернаторов – это хорошо, проводить конкурсы для выявления и привлечения к ответственной государственной работе молодых и талантливых управленцев из регионов – тоже очень хорошо, но мало. Для того, чтобы президент смог сохранить долгосрочную поддержку, нужно, чтобы народ видел – у каждой ошибки, у каждого крупного провала, возникают наглядные, публичные, и, самое главное, быстрые кадровые последствия.

Ощущение справедливости в обществе воспитывается именно наблюдением за тем, как раз за разом чиновники, провалившие то или иное ответственное направление, отправляются или в отставку, или за решетку. Наладить такой механизм сложно, сделать так, чтобы он не превратился в административную гражданскую войну "всех против всех" тоже сложно, но работать над этим надо. Начать можно с резонансных, например, спортивных тем, где кадровые решения напрашиваются давно. Этого требует даже не столько политологическая логика, этого хотят избиратели и этого требует исторический момент. И если этого не сделать, то никаких побед у нас не будет.