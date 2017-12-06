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Мутко должен уйти

Виталий Мутко. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Я много чего могу высказать по поводу наших западных оппонентов, которые как следует поиздевались над российским спортом и которые таки добились своего в плане срыва нормального участия наших спортсменов в Олимпиаде. Желающих высказаться про несправедливость и двойные стандарты и так набрался целый Фейсбук и это хорошо и правильно, но я сейчас хочу поговорить о других вещах, которые мне представляются намного более важными, чем написание или выкрикивание ритуальных проклятий в адрес условного МОК, Маккейна или Макларена. Тут стоит поговорить о наших родных чиновниках.
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Меня очень сильно раздражает та волна, которая сейчас идет в СМИ и соцсетях на тему того что вот, у нас украли Олимпиаду, нас обидели, над нами издеваются по политическим причинам и всe было решено и понятно заранее. Я вижу в этой эмоциональной волне очень тупую и очень наглую попытку отмазать наших чиновников от спорта и спасти их шкуры, должности, жирные зарплаты и еще более жирные премии от последствий того чудовищного провала, соавторами которого они стали. Если говорить, что судьба российской сборной была предрешена по политическим причинам, это же получается, что Мутко – не виноват, его засудили. И вот уже явный провал и идиотизм российских спортивных чиновников незаметно трансформируется в подвиг людей, которых засудили ни за что и обидели из-за Крыма, Сирии, Украины и вообще из-за Путина. А они сами – ни в чем не виноваты, а во всем виноваты проклятые янки и МОК.

Нет уж. Виноваты все. И янки, и МОК, и Мутко... отставки которого я требовал еще год назад. Еще раз – виноваты все. Не надо говорить, что наши чиновники от спорта пострадали из-за политических козней и всe. Политические козни были бы абсолютно невозможны если бы Мутко и компания относились бы к своим обязанностям хоть сколь-нибудь серьезно. Мутко и его коллеги по Минспорту и олимпийскому комитету – это одна ходячая халатность. Есть такая хорошая русская поговорка – дураков и в церкви бьют, а большой спорт, как и большая политика – это вам не церковь, а вполне себе Колизей, с гладиаторами и трупами, в котором фейр-плей вообще не предусмотрен.

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Все разговоры о том, что всe было изначально плохо и что ничего изначально было сделать нельзя – это чушь и это ложь. Еще раз – чушь и ложь, независимо от того, что по этому поводу вам скажут чиновники или журналисты. Давайте я вам покажу на конкретном примере на что я намекаю.

Как вы думаете, хотел бы Вашингтон лишить Россию 50 миллиардов долларов? Да или нет? Ну, за Крым, за Сирию, за Украину, за поведение Путина в конце концов? Думаю, что очень хотел. Хорошо. А привязать ограбление России на 50 миллиардов долларов к возможности арестовывать российские активы за рубежом хотел бы? 100% хотел. А соединить все это дело с местью за Ходорковского и ЮКОС, который так и не продали американцам? Гарантировано. Если кто забыл, то не так давно голландский суд первой инстанции в нарушение всех мыслимых и немыслимых правовых норм постановил, что Россия должна возместить акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов – и это так, для начала. Помните, как радовались наши соседи по глобусу из Киева? А чем закончилась эта история?

Фото: GLOBAL LOOK press/Stewart Goldstein

Казалось бы, политический заказ – очевиден. Возможность нанести серьезный экономический ущерб России и даже затруднить на долгие годы российскую внешнеэкономическую деятельность – это гораздо круче чем отстранить сборную от Олимпиады. Судиться предстояло в голландском суде, при том что там в правительстве страшные русофобы и оно само всe в кармане у Вашингтона. Что нужно было сделать? Уйти гордо хлопнув дверью, пустить по всем телеканалам сюжеты о том какой несправедливый западный суд, и самим порвать все внешнеэкономические связи, чтобы нам активы за рубежом не арестовывали? К счастью руководство страны поступило умнее и кое-кому в Минфине и Минюсте были выписаны с самого верху лечебные... ну как это сказать политкорректно... назовем это лечебные корректирующие указания. Выписаны в больших количествах и в рекордно короткие сроки. После этого и позиция адвокатов России изменилась, и экспертов начали привлекать нормальных, и нужные наборы документов и аргументов нашлись даже для голландских судей. Акционеры ЮКОСа проиграли в итоге это дело, а потом проиграли все аналогичные иски во всех западных судах, от Франции и до Канады. Это произошло не потому что Запад вдруг нас резко полюбил, а потому что к делу привлекли профессионалов и как следует их замотивировали.

К моменту, когда МОК принимал решения о том, чтобы забанить российскую сборную, на Макларене уже должно было висеть несколько десятков, если не сотен исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. То, что наши спортивные чиновники пытались решить вопрос как-то дипломатично и не хотели портить отношения с западными коллегами – это или предательство, или идиотизм, или полная профнепригодность. На самом МОК должно было висеть столько исков, чтобы у них все деньги уходили исключительно на адвокатов. Аналогичные иски должны были быть предъявлены всем до единого западным СМИ, которые тиражировали клеветнические материалы в адрес российских спортсменов. И это только то что можно было сделать на формальном уровне. Я уже не говорю о применении метода ПАСЕ, который прекрасно обкатал Володин на примере бюджета Совета Европы – МОК должен был знать, что за любые художества он заплатит прямыми денежными потерями, все федерации зимних видов спорта должны были четко осознавать эту угрозу и это опять же только малая толика из того что могло сделать и вообще не сделало сообщество российских спорт-чиновников, предпочтя мирно договариваться с нашими "дорогими западными партнерами". Ну, как? Договорились?

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst

Я не хочу, чтобы из-за Мутко и из-за развернутой проигравшими всe и вся чиновников, страдали наши спортсмены. Это, как минимум, несправедливо. Я знаю, что многие требуют бойкота Олимпиады и эмоционально это можно понять. Но мне все-таки ближе позиция тех, кто вспоминает пример того, как наши спортсмены выступали и побеждали под нейтральным флагом. И я сейчас не про Олимпиаду 1992 года в Барселоне, где наша команда заняла уверенное первое место. Я про другой пример. 1942 год, оккупированный Киев, футбольная команда "Старт", собранная из советских футболистов, играет и побеждает в борьбе с нацистскими и бандеровскими командами. Побеждает абсолютно во всех матчах. После победы в последней игре, которая потом была названа "Матчем смерти", участники команды были отправлены в лагеря и многие были расстреляны. Я не вижу в том выступлении советских футболистов предательства. Я вижу подвиг. И я против того, чтобы лишать их потомков возможности этот подвиг повторить в Южной Корее.

6 декабря 2017, 14:38
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