"Повылетали окна": автобус в центре Владивостока протаранил здание суда в час пик

Утром 1 марта во Владивостоке на Океанском проспекте пассажирский автобус №95 покатился по дороге и протаранил здание суда. Авария произошла в час пик. Данные о случившемся приводит телеканал "360".
Как передает сайт VSE42.RU, в момент происшествия внутри автобуса люди отсутствовали. Сообщается, что накануне ДТП водитель высадил пассажиров и сам покинул салон из-за неисправности.
"От удара заднюю часть машины смяло, повылетали окна", — сообщает Пятый канал. Кроме того, на асфальт потекло топливо и приехавшим на место происшествия спасателям пришлось оперативно лить воду, чтобы автобус не загорелся.