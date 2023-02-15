Самые низкие цены на бензин: где заправка авто выходит дешевле

Сколько стоит литр бензина в регионах? Узнали цены на АИ-92 и АИ-95.

Специалисты государственного органа финансового контроля перечислили порталу URA.RU регионы, в которых средняя цена бензина самая низкая. Так, заправка авто топливом АИ-92 дешевле всего выходит в Ямало-Ненецком АО — литр стоит 41,18 руб. На второй строчке рейтинга расположилась Челябинская область — литр стоит 43,53 руб.

Несколько другая картина выходит с АИ-95. Также самая низкая цена установлена в Ямало-Ненецком АО — 44,77 руб. за литр. Далее с небольшим отрывом идет Алтайский край — 46,88 руб. за литр.

Между тем в Московской области цены на бензин за год выросли на 1%, а вот дизель подорожал почти на 9%. Официальную статистику по региону приводит Царьград.