В Москве на Живописном мосту при ДТП пострадали 2 человека

В Российской столице произошла авария. Сообщается, что на Живописном мосту при ДТП пострадали два человека.
На место происшествия прибыли правоохранители и медики, сообщает телеканал "360". Полицейские перекрыли несколько полос.
В Российской столице произошла авария. Сообщается, что на Живописном мосту при ДТП пострадали два человека.
На место происшествия прибыли правоохранители и медики, сообщает телеканал "360". Полицейские перекрыли несколько полос.
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