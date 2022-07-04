В Москве Tesla попала в аварию с машиной

В Огородном проезде в Москве произошла авария. Сообщается, что автомобиль Tesla попал в ДТП с иномаркой.
После столкновения автомобили выехали на тротуар, передает телеканал "360". Причину случившегося устанавливает ГИБДД.
В Огородном проезде в Москве произошла авария. Сообщается, что автомобиль Tesla попал в ДТП с иномаркой.
После столкновения автомобили выехали на тротуар, передает телеканал "360". Причину случившегося устанавливает ГИБДД.
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