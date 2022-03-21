В Петербурге водитель каршеринга дважды сбил пешехода на моноколесе: видео

На Гаккелевской улице Санкт-Петербурга водитель каршерингового автомобиля, двигаясь задним ходом, стукнул другую машину, припаркованную у обочины. Сидящий за рулем молодой мужчина и его товарищи-пассажиры хотели тут же скрыться, но им попытались помешать прохожие.
Смелый молодой человек на моноколесе преградил дорогу автомобилю, но не смог остановить нарушителя. В результате водитель каршеринга все же скрылся, предварительно дважды наехав на пешехода и сбив его с ног – этот момент очевидцам удалось снять на видео. Как сообщает портал 78.ru, пострадавший молодой человек получил травмы средней тяжести. Удалось ли полиции задержать виновного – неизвестно.