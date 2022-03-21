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Авто
В Петербурге водитель каршеринга дважды сбил пешехода на моноколесе: видео

В Петербурге водитель каршеринга дважды сбил пешехода на моноколесе: видео

Неприятный инцидент произошел в воскресенье 20 марта около семи часов вечера.
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На Гаккелевской улице Санкт-Петербурга водитель каршерингового автомобиля, двигаясь задним ходом, стукнул другую машину, припаркованную у обочины. Сидящий за рулем молодой мужчина и его товарищи-пассажиры хотели тут же скрыться, но им попытались помешать прохожие.

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Смелый молодой человек на моноколесе преградил дорогу автомобилю, но не смог остановить нарушителя. В результате водитель каршеринга все же скрылся, предварительно дважды наехав на пешехода и сбив его с ног – этот момент очевидцам удалось снять на видео. Как сообщает портал 78.ru, пострадавший молодой человек получил травмы средней тяжести. Удалось ли полиции задержать виновного – неизвестно.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2022, 14:51 Источник: 78.ru ✓ Надежный источник
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