Горящую иномарку сняли на видео во Ржеве

Инцидент произошел в городе Ржеве на автостоянке возле ресторана быстрого питания "Чикен Авто". Очевидцы, проезжающие мимо, сняли на видео полыхающий автомобиль. Из машины вырывались яркие языки пламени и клубы черного дыма. Людей рядом с местом происшествия не было. К моменту приезда пожарных иномарка сгорела практически дотла.
Очевидцы опубликовали видео с горящим автомобилем на странице сообщества "Родной Ржев" в соцсети "ВКонтакте". Комментаторы предположили, что причиной возгорания стало замыкание проводки. Кому принадлежит сгоревший Opel – неизвестно.