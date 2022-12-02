Страдания мужа Алферовой Тесты Доходы Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Выпятившая лобок Волочкова стиснула в рабочих руках мощный агрегат: Сняли
"Она была исключительной женщиной": в США продают дом Мэрилин Монро
"Мучается": фото гниющего заживо Николая Баскова слили в Сеть после новости о раке
Завоняло: изъеденное язвами тело Панина разложилось под палящим солнцем
партнеры
Пятница
2 декабря
Лента новостей
11:45
Сын за отца не отвечает? Как загубленной Орбакайте отмыться от позорных дел Пугачевой
11:25
Продажи жилья в Реутове упали на 74%
11:05
8 вещей, которые пригодятся автомобилю зимой
10:45
Облысевшая Кудрявцева набросилась на чужого мужика после новости о разводе
10:25
В Москве на МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик
10:05
"Ничего не бойся, я с тобой": Стоцкая стала наследницей Фоменко
09:25
Озверевшая Бородина стянула штаны с бывшего мужа: Совсем маленький
09:05
В Москве при пожаре в жилом доме погиб человек
08:44
Джигурда и второй мужик присосались к языку Волочковой на одной постели: Секс на публике
06:04
Пир на руинах: тайная поездка Черчилля в крымские хоромы
04:26
Квартиры в Новой Москве подорожали на 8%
02:14
Предложение жилья в аренду выросло на 200%
00:11
Дроздов умер 2 декабря: Это был святой человек
22:00
"Аферистка нервы портит": скрывшуюся ото всех Доронину объявили в розыск
21:40
"Я бы вошел": возбужденный Джигурда готов присоединиться к самцам Волочковой
21:08
Отдали в приют: разоренная Брежнева сообщила о печальной участи малыша
20:20
"Наконец-то!": скрытная Ходченкова явила миру красавца-мужчину
20:00
"Любимая, родная": с отправившейся на небеса Долиной совершили таинство в храме
19:40
"Сделал все, что мог": опустошенный принц Гарри сделал заявление после информации о разводе с Маркл
19:20
Созависимость, абьюз, газлайтинг: как распознать психологическое насилие в семье
19:00
"Огребет ни за что": почему прикусившую язык Гузееву ждет полный провал
18:40
"Будут очень красивые детки!": охмурившую Прилучного молодуху поздравляют с беременностью
18:20
Страдающей от неизлечимой болезни Тодоренко вынесли вердикт
18:00
"С помощью хирургии": перетянувшей лицо Успенской поставили диагноз
17:40
Зрители ее обожали, а она сбежала в США: куда пропала известная актриса Лариса Еремина
17:20
Пять способов, чтобы получить кредит в любом банке
17:00
"Похоронят на чужбине": бедные дети Пугачевой остались без кормилицы
16:40
"Маленькое счастье": избранница подарила Лазареву новорожденную кроху
16:20
Спрос на онлайн-рынке автозапчастей в России вырос в 1,5 раза
16:00
Сериал "Стражи Перми": волшебный мир уральских легенд
15:40
Взрыв и дым до небес: пылающие в огне припаркованные авто сняли на видео
15:20
В разводе Подольской и Преснякова замешана другая женщина: Друг к другу испытывают чувства
15:00
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
14:47
Самая грандиозная Елка страны выходит на новый уровень зрелищности
14:40
"Нужно к врачу": Заявившая о беременности старуха Малышева решила избавиться от плода
14:31
Мировой лидер отрасли: "Росатом" подводит итоги работы за 15 лет
14:28
"Елка телеканала Мульт" в Крокусе станет главным семейным событием новогодних каникул
14:21
Путин отметил вклад "Росатома" в укрепление обороноспособности страны
14:20
Сам нянчил детей, пока жена работала, а потом ушел к другой: как живет актер Павел Трубинер
14:00
Брошенную Виторганом любовницу поймали за ласками с молодым мужиком: Люблю!
13:40
"Я не тетя": фантастическое сходство дочери и сестрички Началовой потрясло народ
13:20
По стопам Ольги Орловой: 45-летняя Жасмин объявила о появлении дочери
13:00
"Время творить чудеса": как исполнить желание под Новый год
12:40
Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
12:20
"Я всегда плачу": облаянная грязной матерщиной Глюкоза разошлась с мужем
12:00
"Спросонья": Агутина застали с нагой красавицей после решения о разводе с Варум
11:40
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
11:20
"Я устал": муж гражданки Израиля Собчак сделал заявление об отъезде из России
11:00
"Дачи на берегу моря!": перед смертью богач Жириновский оставил каждому россиянину большой подарок
10:40
"Не успел ребенок родиться": залетевшая не от Пригожина певица Валерия зарубила все на корню
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
Раздевшаяся догола Волочкова прилюдно отдалась толпе: Интересная практика
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
Билеты почти распроданы: беглый иноагент Галкин едет с грандиозным концертом в Санкт-Петербург
"Слезы градом": Беспощадный Михалков довел до истерики хабалистую лицемерку Долину
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Авто
8 вещей, которые пригодятся автомобилю зимой

8 вещей, которые пригодятся автомобилю зимой

С наступлением зимних холодов многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. Например, замок обледенел после ночной стоянки или не заводится машина, так как сел аккумулятор. Чтобы подобные неприятности не доставили вам массу хлопот, сотрудники компании "Авто помощь" рассказали в беседе с Дни.ру, какие восемь вещей должны быть обязательны у каждого автовладельца в зимний период.
прочитано 94 раза

Лучше всего, если заранее подготовитесь к минусовым температурам, аккуратно уложите все необходимое и будете возить с собой. Благодаря этому с легкостью преодолеете любые экстремальные ситуации. Предлагаем вам ознакомиться со списком необходимых вещей для авто зимой.

ПО ТЕМЕ

Какие внедорожники подешевели осенью 2022 года?

Пусковые провода

После зимней стоянки у многих авто садится аккумулятор. Чтобы реанимировать транспортное средство, купите и всегда держите в багажнике пусковые провода. Но вам еще нужно будет найти соседа, который от своего авто поможет прикурить ваш автомобиль. Лучше всего пользоваться аккумуляторами, у которых равное номинальное напряжение.

Когда будете прикуривать машину, убедитесь, что провода целые, нет видимых обрывов и повреждений. Если не хотите повредить электронику, заглушите мотор и подключите провода. Сначала соедините клеммы с плюсом для обеих машин. После этого отрицательную клемму подсоедините к авто, которое не заводится и только потом к аккумулятору донору.

Теперь разрешается заводить авто донора, чтобы он поработал на холостом ходу в течение 7-8 минут, а авто с севшим аккумулятором не заводите. После этого глушите авто и включите зажигание у проблемной машины. Чтобы генератор полностью восстановился, вам нужно будет проехать около 15-20 км или не глушите мотор в течение часа.

Щетка со скребком

Когда опаздываете на работу или срочно нужно ехать, а стекла еще не успели отогреться, помогает щетка со скребком. Если сама щетка портится редко, то скребок ломается у многих автовладельцев. Многие не придают этому значения и отправляют сломанный инструмент в багажник. Но когда срочно нужно удалить наледь с лобового стекла, водитель вспоминает, что забыл купить новую щетку со скребком.

Жидкость для стеклоочистителя и спрей

Заранее купите «незамерзайку», в состав которой входят антиледовые компоненты. Благодаря этому сможете быстро удалить наледь с лобового стекла. Если замерзли распылительные насадки, капните несколько капель жидкости на сопло перед прогревом машины.

Аналогичным способом можно воспользоваться и в том случае, если замерз замок и не получается открыть дверь с ключа. Спрей «Незамерзайка» продается в специальных баллонах. С его помощью быстро отогреете замок и боковые стекла.

Теплые перчатки

В машине зимой всегда должны быть теплые перчатки. Даже если у вас авто с подогревом руля, вам может понадобиться выйти на улицу. Например, чтобы откидать снег и проехать или зарядить аккумулятор.

Лопата с двумя ручками

С помощью такой лопаты быстро уберете снег от автомобиля или прочистите себе дорогу. Лопата зимой в машине должна быть даже у водителей, которые не выезжают далеко за город. Например, часто бывают такие ситуации, когда машины оставляют вдоль дороги. Ночью проходит грейдер и сгребает весь снег, а так как ваша машина оказалась на пути, сзади или спереди оказывается груда снега. С легкостью выехать из такого снежного плена не получится, поэтому придется откапываться.

Компрессор

Если спустило колесо, и нет возможности поставить запасное, тем более, когда вокруг метель, поможет воздушный компрессор. С его помощью накачаете колесо от прикуривателя в автомобиле и доедете до ближайшей шиномонтажки. Компрессор занимает минимум пространства, поэтому его можно возить с собой в багажнике. В продаже есть модели, которые отключаются автоматически, поэтому водителю не придется следить за показателями.

Динамический трос

В багажнике каждой машины должен быть буксировочный трос, но зимой лучше всего возить с собой именно динамический вариант. Трос растягивается гораздо сильнее по сравнению с простым буксировочным и от него будет гораздо больше пользы. За счет этого застрявшую машину можно будет вытащить рывками и трос при этом не порвется.

Налобный фонарь

В зимнее время темнеет рано, поэтому в случае поломки авто приходится лезть под капот в полной темноте. Фонариком на смартфоне тоже можно воспользоваться, но налобный фонарь гораздо удобнее. Руки остаются свободными и можно спокойно выяснить причину поломки. Но не забывайте, что в зимний период фонарь разряжается гораздо быстрее.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
2 декабря 2022, 11:05 Источник: Дни.ру

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег

Девушки больше нет
Шоу-бизнес

"Любимая, родная": с отправившейся на небеса Долиной совершили таинство в храме

Артистка была близка с Началовой

Шоу-бизнес

"Огребет ни за что": почему прикусившую язык Гузееву ждет полный провал

Телеведущая дала обет, но надолго ли

Шоу-бизнес

"С помощью хирургии": перетянувшей лицо Успенской поставили диагноз

Это ее выбор

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

Метапневмовирус: лютая зараза губит детей и стариков
6 простых способов поднять иммунитет
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 478 человек
Людей с избыточным весом предупредили о развитии трех страшных болезней

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
В Петербурге по подозрению в убийстве задержали мигранта
В Нижнем Тагиле во время пожара в доме погиб мужчина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+