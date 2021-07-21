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Авто

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае столкнулись грузовик и легковушка. ДТП произошло в Амурском районе. Водитель легкового авто двигался со стороны Комсомольска-на-Амуре и выехал на встречную полосу.

В результате неудачного маневра машина столкнулась с грузовиком с прицепом. Как сообщает телеканал 360, находившиеся в легковом автомобиле четверо человек погибли. Водитель грузовика не пострадал.

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21 июля 2021, 08:28 Источник: 360 ✓ Надежный источник

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