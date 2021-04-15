Кого чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД: инспекторы раскрыли секреты

Инспекторы ГИБДД могут организовать пост практически в любом месте на дороге. Они преследуют разные задачи, но главная из них – выявление нарушителей.

По словам дорожных патрульных, легче всего выявить нетрезвых водителей. В холодное время года у них часто запотевают окна, а в тёмное время суток они зачастую ездят с выключенными фарами, поскольку в этом случае не загорается приборная панель, свет от которой режет глаза пьяному автомобилисту. Кроме того, инспекторы часто дежурят у магазинов, где продают алкоголь, сообщает РИА ФАН.