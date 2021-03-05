Под Кемерово машина после ДТП залетела на крыши другим

На трассе Кемерово-Новокузнецк в окрестностях города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области произошла массовая авария, передает сайт VSE42.RU. Очевидцы сняли на видео, как один из автомобилей буквально залетел на крыши двух других. При этом, как сообщается, несмотря на страшные кадры, в результате ДТП пострадавших нет.
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