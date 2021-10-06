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Авто
Эксперт рассказал о вероятности роста цен на бензин в России

Эксперт рассказал о вероятности роста цен на бензин в России

Дефицита энергоресурсов ожидать, тем не менее, не стоит.
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Мировые цены на нефть и газ показывают уверенный и заметный даже невооруженным взглядом рост. Россияне привыкли, что если стоимость энергоносителей падает, то цены в стране подскакивают вверх. Значит ли это, что дорогая нефть поможет "уронить" цены в рублях? Оказывается, что нет. В особенности это касается ценна бензин.

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 Цены на продукты

Сюжеты Цены на продукты

"У наших производителей нефтепродуктов появляется стимул гнать нефть на Запад. Это приведет к давлению на внутренние оптовые цены на бензин", – объяснил механизм директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, в связи с этим правительству предстоит провести серьезную работу для того, чтобы российские потребители не заметили скачка цен.

"Дефицита топлива у нас нет и не будет – это можно сказать с уверенностью", – подчеркнул эксперт.

Аналогично, не стоит опасаться проблем с газом. "Запасы газа в наших хранилищах всегда являлись приоритетом. "Газпром" добывает достаточно, так что дефицита газа у нас не было и не будет", – подчеркнул Сергей Пикин.

Эксперт подчеркнул, что хоть ситуация на мировых рынках и рискует создать давление на внутрироссийские цены на ресурсы, для бюджета это скорее плюс. "По нефти формула налогов на добычу полезных ископаемых зависит от цены — чем выше цена на нефть, тем больше собирается налогов. По газу НДПИ не зависит от цены, но бюджет заработает через дополнительные доходы "Газпрома", – считает специалист.

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Фото: Дни.ру
Автор: 6 октября 2021, 18:27 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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