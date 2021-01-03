Новый год 2021 Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Воскресенье
3 января
Лента новостей
16:18
Брежнева сделала заявление о беременности
15:39
Холостяка уводят!: Подтвердился роман Егора Крида с известным блогером
15:32
УАЗ "Патриот" начнут продавать в США
14:39
Легкие поражены: Ланового убивает страшная болезнь
13:57
Певица МакSим оголила ягодицы в пикантном видео
13:52
В Москве расширили список категорий горожан с доступом к вакцине от коронавируса
13:01
Коварная измена и внебрачная дочь: Тайны суперзвезды СССР вышли на поверхность
12:02
"Муж зарядил с ноги": Хилькевич показала переломанный нос
11:34
Украинцы променяли новогоднее обращение Зеленского на российские шоу
11:20
Рядом с мертвецами: Как Жигунов встретил Новый год в крымской больнице
10:46
Медики оценили состояние тяжелобольной Фрейндлих
08:07
Шепелев дерзко поставил на место критиков
05:53
Дикие танцы Пугачевой на Новый год произвели фурор
04:05
"Любуюсь": Петросян показал главный итог года
02:02
Варнава показала редкое фото с возлюбленным
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 января 2021 года
22:00
Пушков указал на ошибку в речи Зеленского о Крыме: Вновь попал впросак
19:59
"Мы нищеброды": Агутин пожаловался на безденежье
19:56
Политолог Усов дал прогноз по ситуации в Белоруссии: Новый год будет тяжелейшим
17:50
В Курганской области на незаконной торговле поймали чиновников
17:29
Хоровод фриков в богадельне при кладбище: страна обсуждает "нафталиновый" эфир новогодней ночи
17:22
"Музыка, как ничто иное, воздействует на душу": Александр Шульгин о настоящем и будущем культуры и искусства
16:57
Новорожденная внучка Валерии с редким именем потрясла россиян
16:13
Лолита объявила о новом замужестве
15:37
"Куча шавок": Пасынок Джигарханяна врезал Петросяну за слова об отце
15:24
В аварии под Москвой погибли три человека
14:51
"В Новый год с новыми отношениями": Степаненко сделала заявление о связи с молодым любовником
13:57
Жена Юдашкина развлеклась в мужской компании после гей-скандала с участием супруга
13:29
Умер болевший коронавирусом актер Коренев
13:06
Не уберегли: 86-летнего Ланового сразил тяжелый недуг
12:27
Расфуфыренная Пугачева устроила дома массовую вечеринку
11:43
Лукашенко разочаровал белорусов новогодним выступлением: Воинственная речь из 30-40-х годов прошлого века
11:27
"Хотел в последний раз": Стало известно предсмертное желание Джигарханяна
11:22
Умер известный сценарист
10:39
"Она скончалась": Цивин заявил о страшном горе в семье
10:38
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 января 2021 года
08:34
Кати Пушкаревой больше нет: кардинальное преображение звезды "Не родись красивой" Нелли Уваровой
06:22
Появились данные о возвращении Пугачевой на сцену
04:15
Игривый пес выбежал на футбольное поле и прервал матч
02:08
Пойдет ли Лукашенко на интеграцию с Россией в 2021 году
23:35
Беременность и брак: заявлено о больших переменах в жизни Бузовой
21:11
"Решение будет принимать женщина": сенсационный прогноз на будущее США в 2021 году
19:06
Рубль или доллар: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году
17:24
"С треском провалилась": мечтающую превзойти соперницу Меган Маркл разнесли в пух и прах
16:29
Валерия сообщила о пополнении в семье: На свет появилась чудесная девочка
15:17
Арзамасову и Авербуха предупредили о проблемах после рождения детей
13:43
Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году
12:35
Россиян в новогоднюю ночь пичкали суррогатами, подделками и покойниками
11:20
"Многие уроки были усвоены": разведенный Тимати подвел итоги года
09:01
Гороскоп на январь 2021 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куча шавок": Пасынок Джигарханяна врезал Петросяну за слова об отце
"Мы нищеброды": Агутин пожаловался на безденежье
Новорожденная внучка Валерии с редким именем потрясла россиян
Появились данные о возвращении Пугачевой на сцену
Пойдет ли Лукашенко на интеграцию с Россией в 2021 году
Политолог Усов дал прогноз по ситуации в Белоруссии: Новый год будет тяжелейшим
Авто
УАЗ

УАЗ "Патриот" начнут продавать в США

Сборочная линия на Ульяновском автомобильном заводе. Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com/
С 2021 года в США начнутся продажи российского автомобиля УАЗ "Патриот". Сообщается, что машина модернизирована под стандарты, требуемые для эксплуатации на дорогах общественного пользования в этой стране.
прочитано 346 раз

УАЗ "Патриот" будет продаваться в США под брендом Bremach Taos. Заниматься его реализацией будет американский филиал итальянской компании "Бремах", которая специализируется на производстве спецавтомобилей с полным приводом.

ПО ТЕМЕ

Где кончается асфальт: выбираем лучший внедорожник

Сообщается, что сборка УАЗ "Патриот" будет налажена в Калифорнии. Автомобиль модернизирован под стандарты, необходимые для допуска на дороги общего пользования в США. Стоимость внедорожника в базовой комплектации будет начинаться от 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

У "Патриота" в американском варианте будет шестиступенчатая автоматическая коробка передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра мощностью в 150 лошадиных сил.

Гарантия на силовой агрегат выдается на десять лет или на пробег в 190 тысяч километров. На весь автомобиль гарантия составляет пять лет и 96 560 километров. Первые заказы на УАЗ "Патриот" уже начали поступать компании "Бремах".

Компания планирует выйти на американский рынок также с автомобилем УАЗ "Пикап". Его американские покупатели будут знать под брендом Bremach Brio. Стоимость машины составит почти 28 тысяч долларов (два миллиона рублей).

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 3 января 2021, 15:32 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
у УАЗа много денег что рекламации оплачивать они же без штанов останутся в сша там за каждый косяк будут платить
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко разочаровал белорусов новогодним выступлением: Воинственная речь из 30-40-х годов прошлого века
Пойдет ли Лукашенко на интеграцию с Россией в 2021 году
"Решение будет принимать женщина": сенсационный прогноз на будущее США в 2021 году
Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году

Шоу-бизнес

Хоровод фриков в богадельне при кладбище: страна обсуждает "нафталиновый" эфир новогодней ночи
Новорожденная внучка Валерии с редким именем потрясла россиян
Лолита объявила о новом замужестве
"Куча шавок": Пасынок Джигарханяна врезал Петросяну за слова об отце

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Варнава показала редкое фото с возлюбленным

Праздник звезда Comedy Woman и молодой режиссер встретили вместе
Шоу-бизнес

Коварная измена и внебрачная дочь: Тайны суперзвезды СССР вышли на поверхность

Личная жизнь артиста стала известной
Шоу-бизнес

Легкие поражены: Ланового убивает страшная болезнь

Врачи спасают артиста
Шоу-бизнес

Медики оценили состояние тяжелобольной Фрейндлих

Женщина борется за жизнь

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+