УАЗ "Патриот" начнут продавать в США

УАЗ "Патриот" будет продаваться в США под брендом Bremach Taos. Заниматься его реализацией будет американский филиал итальянской компании "Бремах", которая специализируется на производстве спецавтомобилей с полным приводом.
Сообщается, что сборка УАЗ "Патриот" будет налажена в Калифорнии. Автомобиль модернизирован под стандарты, необходимые для допуска на дороги общего пользования в США. Стоимость внедорожника в базовой комплектации будет начинаться от 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).
У "Патриота" в американском варианте будет шестиступенчатая автоматическая коробка передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра мощностью в 150 лошадиных сил.
Гарантия на силовой агрегат выдается на десять лет или на пробег в 190 тысяч километров. На весь автомобиль гарантия составляет пять лет и 96 560 километров. Первые заказы на УАЗ "Патриот" уже начали поступать компании "Бремах".
Компания планирует выйти на американский рынок также с автомобилем УАЗ "Пикап". Его американские покупатели будут знать под брендом Bremach Brio. Стоимость машины составит почти 28 тысяч долларов (два миллиона рублей).
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