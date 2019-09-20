Audi Q7: легкий тяжеловес

Один из самых больших в своем сегменте, одновременно самый легкий, Audi Q7 – это кроссовер, сильно похожий на внедорожник, и, до недавнего времени, – уверенный флагман модельного ряда Audi.

До недавнего времени – это потому, что все взоры сейчас прикипели к Q8, но не о нем сейчас речь.

Q7 давно числится среди моих любимчиков, потому что в нем каким-то неведомым мне образом сочетается все, что я люблю в автомобилях.

Совсем немаленький в размерах (пять метров в длину), Audi Q7 прижимается к асфальту за счет низкой посадки: высота от асфальта до верхней точки всего 1,7 м. Вдобавок к этому, стильные горизонтальные штрихи придают силуэту автомобиля еще большую стремительность. Корма расчерчена резкими линиями, поддерживая угловатую форму фар. К этому прибавляются две выхлопные трубы и объемные колесные арки. Ну не загляденье ли?

В интерьере Audi Q7 преобладают те же акцентирующие горизонтальные линии, что и во внешности. Оформление торпедо, фальшь-дефлектор и расположение элементов управления. Все это скомпоновано очень вкусно и, что немаловажно, без лишнего кича.

Посадка удобная: сиденья достаточно мягкие, чтобы не отсидеть себе мягкие чувствительные места во время долгих поездок, и достаточно твердые, чтобы было куда упереться во время динамичных поворотов. Отличный баланс.

Ну и для тех, кто как я любит низкую посадку, обзорность хорошая, даже если сиденье опущено в ноль, а прозрачная панорамная крыша отлично освещает салон, тем самым поднимая настроение в эту осеннюю пасмурную погоду.

Q7 прекрасно едет, доложу я вам. При том, что двигатель здесь объемом всего два литра, решает не мощность, а ее соотношение с массой. Используя элементы из алюминия, конструкторы добились снижения массы до 1,9 тонн. При этом блестяще отлаженный автомат коробки tiptronic обеспечивает плавность переключения при молниеносной реакции на kickdown (в простонародье – тапка в пол). Водить этот автомобиль – одно удовольствие.

Подвеска адаптируется под стиль езды при переключении режимов вождения. Вдоволь наигравшись спортивным режимом, я захотел комфорта. При этих настройках подвеска работает плавно, хоть и собранно. Дорожное полотно стелется ровно и тихо (спасибо за звукоизоляцию).

Штатная система Bang&Olufsen отлично звучит в самых разных жанрах: от кантри до электроники. Выезжающие при включении зажигания пищалки – отдельный штрих от дизайнеров интерьера. Красота, да и только. Настройки звука я просто сбросил в ноль и больше не трогал. Незачем.

Гитара разместилась в 750-литровом багажнике с комфортом и огромным запасом. Можно самому лечь, и даже не одному. Под полом багажника расположена “запаска”, дорожный набор, домкрат и прочие полезные штуки, которые, надеюсь, мне никогда не пригодятся.

ВЫВОДЫ: отличный представитель семейства кроссоверов Audi Q7 еще долго будет вспоминаться как близкая к идеалу городская машина. Стартовая цена – от 4 млн. рублей (на сайте указано 3 995 000, но я округлил. И это не самый плохой вариант за автомобиль такого уровня, который вошел в пятерку машин, которые я всерьез рассматриваю для покупки, когда мне надоест писать обзоры.