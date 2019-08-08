В Москве в ДТП пострадал мотоциклист

В четверг, 8 августа, на западе Москвы произошла серьезная авария. На Славянском бульваре столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
В результате водитель мотоцикла получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщает агентство "Москва".
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