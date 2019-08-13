Пострадал годовалый ребенок: в Башкирии иномарка съехала в кювет

В Башкирии в Мелеузовском районе иномарка “Mitsubishi Lancer” вылетела в кювет. Пострадала годовалая девочка.
Сейчас ребенок находится в больнице. По данным ToDay News Ufa, за рулем авто сидел 28-летний местный житель. Он является отцом пострадавшей.
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