В России для добросовестных водителей приготовили подарок

Аккуратные водители смогут получить на полисы КАСКО скидку до 30%. Контролировать поведение водителя на дороге будут с помощью специального оборудования, передает НСН.
Таким образом, если после трех месяцев нареканий не возникнет, то комплексная программа обойдется в "Ингосстрахе" дешевле. Эксперты убеждены, что этот полис может заинтересовать начинающих водителей. "Если они водят хорошо, то могут получить скидку до 30%", – говорится в анонсе.
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