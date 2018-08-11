От Кейт Миддлтон требуют четвертого ребенка
В букмекерских конторах Соединенного Королевства уже принимают ставки на рождение следующего ребенка в семье принца Уильяма. При этом коэффициент на вероятность появления малыша в следующем году довольно высок – 2 к 1.
Как пишет британский таблоид OK!, четвертого малыша от Кейт требуют обычаи семьи Уильяма. "У Елизаветы II четверо детей: принц Чарльз, принц Эдуард, принц Андрей и принцесса Анна. Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл предсказал, что герцогиня Кембриджская будет придерживаться королевской традиции", – пишет журнал.
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