Пошел на таран: иномарка снесла людей с тротуара в Сочи
Трагедия произошла на перекрестке Батумского шоссе и Ленинградской улицы. Водитель иномарки не справился с управлением и на большой скорости вылетел на тротуар. Группа прохожих направлялась по ходу автомобиля - люди были спиной к летящей на них машине и не могли среагировать.
Один из прохожих – мужчина – погиб на месте. Две женщины с тяжелыми травмами оказались в реанимации. Сообщается, что водитель иномарки уснул за рулем, пишет Life.ru.
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