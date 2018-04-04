Пьяный лихач прокатил инспектора по центру Москвы

В центре Москвы утром 4 апреля сотрудник ДПС едва не стал жертвой аварии. Он хотел проверить документы у автомобилиста, но тот отказался показывать права и резко нажал на педаль газа. Полицейский зацепился за машину, в результате чего его протащило по оживленной трассе.
По факту происшествия проводится проверка. По предварительным данным, водитель был пьян. Видео публикует телеканал "360".
Поклонники обсуждают внешность певицы
Мужчина заявил, что Шепелев не занимается ребенком
Репортеры попытались выяснить суть конфликта между ведущим и семьей Жанны Фриске
Ведущая Первого канала внезапно заговорила о погибших детях