В лобовой аварии под Нижним Новгородом пострадали люди

Вечером 8 октября на 413-м километре трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород в Богородском районе Нижегородской области автомобиль Kia выехал на встречную полосу, где врезался в Hyundai, передает портал newsnn.ru. По предварительным данным, 24-летний водитель первой машины не справился с управлением. В ДТП пострадал и он, и сидевший за рулем второй иномарки 27-летний мужчина, однако госпитализация потребовалась только водителю Kia.