Москвичка поблагодарила мэра за личное участие в решении ее проблемы

Жительница Москвы Анна Назарова поблагодарила власти столицы и лично мэра Сергея Собянина за помощь в решении проблемы неоплаченной парковки. Из-за неправильного оформления резидентного разрешения женщина накопила штрафы на 300 тысяч рублей.

С Назаровой встретились представители Департамента транспорта Москвы. Они разъяснили ей суть проблемы и дали рекомендации, как разобраться с долгом. Автоледи была очень рада, что ее проблема не осталась без внимания городских властей.

"Хочу поблагодарить правительство Москвы и лично Сергея Собянина за внимание к моей проблеме", – сказала женщина. Она призналась, что ошибка в оформлении документа действительно присутствовала. Назарова призвала москвичей в обязательном порядке переоформлять транспортное средство в ГИБДД на новый адрес.

В Департаменте транспорта напомнили, что оформить резидентное разрешение на парковку можно несколькими способами. Если возникают затруднения при заполнении онлайн-заявки, лучше посетить центр госуслуг "Мои документы", где можно получить всю необходимую информацию.





Напомним, Анна Назарова накопила 300 тысяч рублей долга за неоплаченную парковку. Она была уверена, что оформила резидентное разрешение, но оказалось, что сделала это неправильно. Автоледи оплатила лишь ночное пребывание машины на парковочном месте и при этом круглосуточно парковалась на платных местах.

Кроме того, Назарова сменила место жительства, но не изменила адрес регистрации транспортного средства. В итоге штрафы за неоплаченную парковку приходили по старому адресу. Так и образовался долг в размере 300 тысяч рублей.



Резидентное парковочное пространство предоставляет право на бесплатную парковку в пределах муниципального района столицы, на территории которого располагается жилье резидента, ежедневно с 20:00 до 08:00 мск в течение года, двух или трех лет по выбору заявителя. Резидентом городского паркинга является собственник жилого помещения (квартиры или доли), наниматель квартиры или доли по договору соцнайма, а также арендатор жилого помещения по договору служебного найма.

