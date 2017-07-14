Оплачивать парковку в Москве станет проще

"Для наибольшего удобства автомобилистов, предпочитающих оплачивать стоянку через паркоматы, мы приняли решение об установке дополнительных устройств", – цитирует официальный портал мэра и правительства столицы гендиректора ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александра Гривняка. До конца 2017 года в городе появятся 195 дополнительных устройств.

Их установят на улицах, где действует платная парковка. В этой зоне уже есть около 800 паркоматов.

