Звезду "Дома-2" обвинили в обмане с элитным авто

Экс-участница "Дома-2" Элина Камирен разгневала своих многочисленных подписчиков. Фолловеры заподозрили звезду реалити-шоу в том, что она обманывает их, выдавая арендованную машину за свою собственную.

За жизнью Элины Камирен в соцсетях следят 1,4 миллиона подписчиков. Естественно, каждый шаг звезды реалити-шоу находится под пристальным вниманием фолловеров.

Недавно в Instagram-аккаунте девушки стали появляться фото дорогого автомобиля Aston Martin DB11, стоимость которого оценивается примерно в 16-18 миллионов рублей. Часть подписчиков решила, что роскошная машина – подарок обеспеченного поклонника Элины.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ELINA KAMIREN (@kamirenworld) Сен 15 2017 в 2:14 PDT

Тем более, что в одном из видеороликов звезды ее так и спрашивает знакомый: "Жениха что ли нашла упакованного?". Однако многие пользователи обратили внимание на то, что авто снято в одних и тех же ракурсах. Кроме того, в аккаунте Элины часто появляются дорогие вещи, а потом куда-то исчезают.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ELINA KAMIREN (@kamirenworld) Сен 14 2017 в 10:21 PDT

Все это навело хейтеров на мысль о том, что шикарный Aston Martin Элина просто арендовала, и теперь водит своих подписчиков за нос. Некоторые фолловеры и вовсе решили, что девушка просто устроила фотосессию в чьем-то чужом авто.

"Какая аренда? какие пару дней? пара минут! На всех фото машина стоит на одном и том же месте. Даже на метр не передвинулась", "Теперь все фото будут в машине? И никто тут не завидует, успокойтесь! Просто реально, обеспеченные люди, никогда не выставляют ничего на показ, для них это бытовуха. А для этой девушки это по ходу, роскошь!" – написали подписчики Элины.