Звезду "Дома-2" обвинили в обмане с элитным авто
За жизнью Элины Камирен в соцсетях следят 1,4 миллиона подписчиков. Естественно, каждый шаг звезды реалити-шоу находится под пристальным вниманием фолловеров.
Недавно в Instagram-аккаунте девушки стали появляться фото дорогого автомобиля Aston Martin DB11, стоимость которого оценивается примерно в 16-18 миллионов рублей. Часть подписчиков решила, что роскошная машина – подарок обеспеченного поклонника Элины.
Тем более, что в одном из видеороликов звезды ее так и спрашивает знакомый: "Жениха что ли нашла упакованного?". Однако многие пользователи обратили внимание на то, что авто снято в одних и тех же ракурсах. Кроме того, в аккаунте Элины часто появляются дорогие вещи, а потом куда-то исчезают.
Все это навело хейтеров на мысль о том, что шикарный Aston Martin Элина просто арендовала, и теперь водит своих подписчиков за нос. Некоторые фолловеры и вовсе решили, что девушка просто устроила фотосессию в чьем-то чужом авто.
"Какая аренда? какие пару дней? пара минут! На всех фото машина стоит на одном и том же месте. Даже на метр не передвинулась", "Теперь все фото будут в машине? И никто тут не завидует, успокойтесь! Просто реально, обеспеченные люди, никогда не выставляют ничего на показ, для них это бытовуха. А для этой девушки это по ходу, роскошь!" – написали подписчики Элины.
Один из богатейших людей России устроил шикарное торжество
Мужчина смотрит в будущее с оптимизмом
Актриса дала пронзительное интервью
Звезда "Дома-2" рассказала о знакомстве с матерью избранника