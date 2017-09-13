Звезда "Дома-2" в шоке от подлой измены любимого

Участник телепроекта "Дом-2" Иосиф Оганесян заявил, что изменил своей девушке Саше Черно. Парень признался, что его замучила совесть.

Молодой человек рассказал, как именно произошел адюльтер. "Я хотел познакомить Сашу с компанией друзей. Ребята знают об измене, поэтому я побоялся, что кто-нибудь ляпнет об этом в разговоре. Я пытался забыть произошедшее, но это оказалось не так легко. Понимаю, что признание в измене звучит странно, но я не могу по-другому", – заявил Иосиф. "Мы отдыхали в одной компании с хорошей подругой. Мы друг другу даже не нравимся. Просто так получилось. Я часто думал об измене, пытался забыть. Саша замечала, что я чем-то загружен. Она начинала копаться в моих мыслях. Меня замучила совесть, пришлось признаться", – резюмировал участник проекта.

Сама Александра в шоке от подлой измены любимого. По ее словам, она не знает, как буду складываться дальше их отношения, и будут ли они вообще. "Я была шокирована тем, что Иосиф признался в измене на праздновании пяти месяцев наших отношений", – говорит девушка. "Конечно, мне хотелось простить, но Иосиф ничего для этого не сделал. Только организовал пару свиданий. Но мне нужны не фейерверки, а немного другое", – поделилась Саша с журналом "Дом-2".

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Сен 12 2017 в 8:02 PDT

Поклонники скандального реалити-шоу предположили, что парень стесняется своей возлюбленной и посоветовали Саше похудеть, при этом раскритиковав еще ее прическу и макияж. Но многие поддержали девушку. "Ну вы и крысы, горе-комментаторши! Девчонка росла без матери, без примера для подражания! Когда человек падает, ему руку помощи подают, а не бьют лежачего ногами!", "Будь гордой. Он не достоин твоих слез", "Если парень уже позволяет себе такое, когда не связан в принципе обязательствами… Я считаю, что он не готов к серьезным длительным отношениям", "Да он просто издевается и глумится над ней", "Ты либо точку ставь и гуляй, либо сиди ровно и довольствуйся тем, что есть", "Видно он лживый человек. Саша, беги от него", – возмущены комментаторы в Instagram.