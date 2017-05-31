Принцессу Диану перед смертью посадили в старое корыто

Mercedes, в котором принцесса Диана попала в смертельную автокатастрофу, был настоящей развалиной, притом с темной историей. Но предупреждения об этом были проигнорированы.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в автомобиле Mercedes Benz S280 30 августа 1997 года. На момент роковой аварии машина уже пережила угоны, ремонты и побывала в ДТП, сообщает Daily Mail. Интерес к событиям той парижской ночи всколыхнул репортаж французского ТВ, в котором журналисты представили результаты собственного расследования.

На момент аварии автомобилю было всего три года. В 1994 году машину за 85 тысяч евро приобрел рекламщик Эрик Буше, но не успел в полной мере насладиться приобретением, как Mercedes у него угнали, всего спустя три месяца после покупки. Вор, очарованный мощью движка и возможностями авто S-класса, гонял по проселочным дорогам, разгоняя двухтонный "мерс" до скорости 160 километров в час. Водители знают, чем это грозит: конечно же, вскоре пришла в негодность подвеска, а спустя недолгое время лихач не справился с управлением уже приведенной в состояние хлама машины и в один из лихих заездов перевернулся.

То, что осталось в итоге от автомобиля и вернулось к владельцу, было неремонтопригодно. Страховщики настояли, чтобы Эрик Буше согласился на денежную компенсацию: связываться с развалиной уже никто не рисковал.

Однако спустя какое-то время злосчастный Mercedes всплыл в гараже отеля Paris Ritz. Служащие отеля иначе как "развалиной" и "корытом" этот автомобиль не называли. И имели к тому основания: "корыто" не могло передвигаться быстрее 60 километров в час и разваливалось на ходу.

По роковому совпадению, сын владельца отеля Доди Файед был в близких отношениях с принцессой. В тот трагический вечер для автомобильной прогулки по ночному Парижу паре досталось именно это "корыто".

В 2008 году британский суд присяжных вынес вердикт: гибель Дианы произошла вследствие "небрежности" водителя Анри Поля, потерявшего контроль над управлением автомобиля на скорости 120 миль в час во время движения по туннелю Альма. По мнению суда, водитель к тому же был пьян плюс под действием антидепрессантов. Гибель принцессы Дианы была неизбежной еще и потому, что она не была пристегнута в момент, когда Mercedes на скорости почти 200 километров в час врезался в опору.