Эксперты оценили платный въезд в город

Госдума в первом чтении приняла проект закона, позволяющего вводить платный въезд в города и их отдельные части. Обсуждение подобных мер вызвало серьезный резонанс в российском обществе, в особенности – среди автолюбителей.

Специалисты отмечают, что введение платы за проезд в те или иные районы – распространенная международная практика. В частности, платный въезд в город применяется в Осло и Лондоне. Однако и за рубежом при введении подобных мер не обошлось без проблем.

Так, в Лондоне после введения новой системы участились случаи кражи автомобильных номеров. В Осло же обострились социальные проблемы – введение платы коснулось не только офисные, но и жилые кварталы. Местным жителям было затруднительно попасть в собственные дома.

Чтобы обойти эту проблему, были созданы специальные резидентские соглашения. Однако для их функционирования потребовалось дополнительно создавать сложное и крайне дорогостоящее программное обеспечение.

Российским новаторам следует учитывать этот опыт, уверены эксперты. "Принимая такие решения, надо предварительно посмотреть, насколько это возможно с технической точки зрения и какие будут временные и финансовые затраты на реализацию системы контроля", – цитирует сетевое издание m24.ru заведующего кафедрой транспортной телематики МАДИ Владимира Власова.

"Это конечно снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть и может помочь, если других мер борьбы нет и градостроительная политика не имеет каких-то перспектив для того, чтобы решить это другими вопросами", – считает специалист. "Запретительные меры должны применяться только в последнюю очередь", – подчеркнул он.

При этом, как показывает опрос "Рамблер/новости", россияне не поддерживают данную инициативу. Так, 87% опрошенных пользователей заявили, что они против платного въезда в городские районы. Поддержали инициативу 9% респондентов – 5% из этого числа отметили, что выступают "за", поскольку верят – платный въезд поможет справиться с пробками. 4% согласны платить за въезд в город только при условии, что дорожная сеть будет расширена. 1% опрошенных согласны на платный въезд как на временную меру. 3% их числа опрошенных заявили, что не являются автомобилистами, поэтому и новый возможный сбор их не коснется. В опросе приняло участие свыше 20,5 тысяч человек.