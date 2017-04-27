В Подмосковье цены на такси упадут в два раза
Минимальная стоимость поездки по Подмосковью в "Яндекс.Такси" теперь составляет не 99, а 49 рублей, передает информагентство "Москва". В пресс-службе компании порекомендовали пользоваться сервисом вкупе с услугами железнодорожного транспорта.
"Добраться на дачу теперь можно быстро, недорого и с комфортом", – сообщили в пресс-службе организации. "Традиционные для летнего сезона пробки легко миновать на электричке, а от железнодорожной станции доехать на такси", – пояснили в "Яндексе".
Между тем в пресс-службе уточнили, что сервис действует в тех городах Подмосковья, где расположены железнодорожные узлы. Представитель организации подчеркнул, что пользователи "Яндекс.Такси" могут вызвать машину, еще находясь в электричке.
"Благодаря актуальной информации о дорожной обстановке приложение "Яндекс.Такси" выберет водителя, который сможет приехать быстрее всего – среднее время подачи машины составляет четыре-пять минут. При этом приложение сразу покажет точную цену поездки по выбранному маршруту, и она не изменится даже если водитель попадет в пробку", – рассказали в компании.
Командный пункт водителя Яндекс такси �� pic.twitter.com/f5tYCDMWVp— atrcomua (@atrcomua) 21 апреля 2017 г.
В пресс-службе добавили, что сервис указывает пользователям на карте на наиболее удобную точку для посадки в автомобиль. По словам представителя "Яндекса", иногда это поможет уменьшить стоимость поездки и время подачи машины.
Напомним, ранее компания "Яндекс" объявила, что вскоре коммерческое использование геосервисов "Карты" и "Навигатор" станет платным. Эксперты предположили, что такое решение организации негативно скажется на количестве пользователей указанных приложений.
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