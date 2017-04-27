Google обязали признать Крым российским

Федеральная антимонопольная служба предупредила корпорацию Google о том, что она должна снять санкции с Крыма и возобновить работу магазина приложений Google Play на территории всей России. В противном случае компании придется раскошелиться.

Американская корпорация обязана выполнить условия мирового соглашения, подписанного с Федеральной антимонопольной службой России. Полный текст документа не разглашается, но известно, что в случае отказа Google заплатит большой штраф.

Компания должна предоставить пользователям системы Android возможность выбора поисковой системы на всей территории России, в том числе в Крыму. "Чтобы соблюсти требования соглашения ФАС, Google обязана признать Крым российским и дать возможность жителям полуострова выбрать поисковую систему, – цитирует газета "Известия" директора по проектной деятельности Института развития интернета Арсения Щельцина.

После введения американских санкций с 2015 года была прекращена работа магазина приложений Google Play и ряда других сервисов в Крыму. Пользователям на экраны устройств выводится сообщение: "Покупки не поддерживаются. Покупки недоступны в вашем регионе согласно регламенту (ЕС) №1351/2014 Европейского совета и исполнительному приказу №13685 президента США". В Google пока не прокомментировали ситуацию.

В сентябре 2015 года ФАС по заявлению компании "Яндекс" признала Google нарушителем закона "О защите конкуренции". В действиях корпорации усмотрели злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных приложений, в том числе поиска в системе Android. Российское ведомство предписало устранить нарушения до 18 декабря 2015 года. Это решение было оспорено в судах, а в середине апреля 2017 года ФАС и Google подписали мировое соглашение.

Летом 2016 года компания Google вернула названия населенным пунктам Крыма, которые были переименованы согласно украинскому закону о декоммунизации. Воспользовавшись сервисом Google Maps, можно найти Красноперекопск, Советский, Красногвардейское и Кировское.