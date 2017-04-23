На съемках у Светланы Лободы разбили эксклюзивный Rolls-Royce

На съемках нового клипа Светланы Лободы произошло ЧП. По неосторожности разбили дорогостоящий автомобиль.

Видео на песню "Убей меня" снимали в элитном подмосковном поселке "Третья охота". По сценарию 34-летняя Лобода должна была появится в кадре на эксклюзивном Rolls-Royce.

Для этого представители известной певицы арендовали дорогой автомобиль белого цвета. В кадре он смотрится очень эффектно – певица подъезжает на шикарном авто к дому, где ее ждет множество фотографов.

Однако съемки пришлось приостановить на несколько часов из-за неприятного инцидента. Нанятый водитель при движении автомобиля задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, врезался в железные ворота. в результате ДТП была повреждена задняя фара, бамбер и багажник, передает Life.



Арендаторы выставили счет певице более чем в 500 тысяч рублей. И еще неизвестно, во сколько Лободе обойдется простой съемочной площадки.

Во время съёмок клипа Светланы Лободы разбили взятый в аренду Rolls-Royce: https://t.co/nHDPQ2XZDY pic.twitter.com/11sC4rft3Y — Life | Шоу (@lfshowbiz) 23 апреля 2017 г.

Напомним, Светлана в 2004-м году была солисткой группы "ВИА Гра", полгода гастролировала с коллективом. В 2009 году, уже как сольная исполнительница, певица участвовала в "Евровидении", где заняла 12 место.

