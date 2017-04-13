Лобода завела Бузову (видео)

Звезда "Дома-2" лихо отплясывала под хиты певицы. И снимала все происходящее на телефон.

Cветлана Лобода в этом году номинирована сразу на несколько "тарелочек" музыкальной премии канала МУЗ-ТВ. "Лучшая песня", "Лучшая исполнительница", "Лучшее видео" – какая из этих наград достанется певице, мы узнаем 9 июня на церемонии в "Олимпийском". А пока она исполнила свои бронебойные хиты на гала-ужине, где и были названы имена претендентов на престижную награду. Светлана снова доказала, что является главным трендсеттером в мире популярной музыки.

Даже звезда "Дома-2" Ольга Бузова, которая делает первые шаги на певческом поприще, лихо отплясывала под шлягер Лободы "К черту любовь!". "Только Оля Бузова и танцует", – укорила собравшуюся в ресторане жующую публику Лобода. Судя по всему, песня Светланы завела ведущую телестройки не на шутку – она махала руками, снимала все происходящее на телефон. Словом, всячески показывала, как ей весело и хорошо.

Бузова, как и Лобода, уже не раз выступала на престижных площадках. Правда, у телеведущей и модели в творческом багаже всего пара композиций. Тогда как Лобода выступает с полноценными двухчасовыми масштабными программами.

Недавно, например, она при поддержке продюсерского центра Лепса впервые дала сольный концерт в Москве. Все билеты в огромный "Крокус Сити Холл" были проданы. Дочь Ева специально приехала из Киева, чтобы оценить ее триумф на российской сцене. И мама не подвела – она летала над залом на специальных тросах. "Дочка сидела так близко к сцене, что я пронеслась несколько раз прямо над ее головой, – рассказала Лобода Dni.Ru. – Я бы тоже испугалась!" Но девочка справилась с эмоциями и вскоре вышла на сцену, где произнесла трогательную речь о своей знаменитой маме.