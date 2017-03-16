Лобода: От Пугачевой я такого не ожидала

Светлана Лобода рассказала о работе с Аллой Пугачевой. После того, как расстроенная Лобода покинула репетицию, Пугачева позвонила ей и так отчитала, что та потеряла дар речи.

В рамках своих "Рождественских встреч" Алла Пугачева придумала для Светланы Лободы очень красивый номер, в котором артистка должна была выступать с крыльями из папье-маше. Однако случиться ему не удалось. "Приехала на репетицию просто в трикотажном платье в пол. У меня были мокрые волосы, поэтому голову покрыла косынкой. Пугачева меня увидела в таком виде и говорит: "Я отменяю все костюмы. Хочу, чтобы ты выступала так!" От Аллы Борисовны такого я никак не ожидала. В слезах говорю ей: "Это же мои домашние вещи! Как же я в них пойду на сцену?" А она мне отвечает: "Тебе эта простота очень идет! Ты такая сильная: тебе нужно выйти и показать себя с другой стороны!" В тот момент я была очень сильно расстроена. Мои девочки-мастерицы делали крылья на протяжении всей недели, не спали ночами, а тут они оказались не нужны", – рассказала Лобода.

Расстроенная Светлана решила покинуть репетицию и вообще не участвовать в "Рождественских встречах". Но не тут-то было. "Где-то через час Алла Борисовна позвонила мне и говорит, чтобы немедленно возвращалась и не занималась глупостями. Тогда я поняла: во что одет артист – не имеет никакого значения. Алла Борисовна тогда меня так отчитала по телефону, что я потеряла дар речи. Сказала ей: "Извините, сейчас буду!" Вернулась, и с тех пор мое уважение к этой великой женщине лишь возросло. Мы остались в теплых отношениях!" – цитирует Светлану Лободу "Собеседник".

Зашла речь и о личной жизни артистки. Сейчас сердце сексапильной певицы свободно. "Скажем так: такого человека, которого я могла бы представить вам, в моей жизни пока нет. Мне нужен интеллигентный, воспитанный, умный мужчина... Он может быть кем угодно. Профессия не имеет никакого значения. Важно, чтобы мой мужчина был человеком, понимающим меня и, главное, мой образ жизни", – перечислила Светлана.

Артистке нужен стойкий и любящий мужчина. "Мы, артисты, сложные, непредсказуемые, импульсивные, зацикленные на себе и своей карьере люди. Очень мало времени можем уделять другим. А мужчина – как домашнее животное. Он требует ухода, чтобы его и выгуливали, и вовремя кормили!" – убеждена артистка.