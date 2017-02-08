Невеста Тимати похвасталась авто за 11 миллионов

Девушка Тимати Анастасия Решетова похвасталась в соцсетях роскошным подарком – автомобилем Mercedes-Benz S Coupe 63, примерная стоимость которого составляет 11 миллионов рублей. Имя щедрого поклонника она не назвала, поэтому подписчики решили, что это рэпер порадовал любимую.

"Моя новая детка #scoupe63 на полном фарше. Но больше всего меня покорил красный бантик! Как с картинок про красивую жизнь. Вот такой сюрприз меня ждал ! Спасибо доброму волшебнику", – написала счастливая модель в Instagram. Настя сопроводила пост фотографией: она сидит в салоне новой иномарки, перевязанной огромным бантом.

New bae �� Фото опубликовано Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Фев 7 2017 в 11:16 PST

Новость вызвала у подписчиков бурю эмоций: они попытались выяснить, кто и по какому поводу преподнес девушке столь дорогой презент. Решив, что это сделал Тимати, блогеры отметили, что рэпер очень красиво ухаживает за любимой.

"Такие подарки кому попало не дарят. Умничка!", "Всем бы такого волшебника!", "Мужской поступок. Шикарный подарок. Поздравляю!" – поддержали Решетову фанаты.

Моя новая детка #scoupe63 на полном фарше.. Но больше всего меня покорил красный бантик! Как с картинок про красивую жизнь �� Вот такой сюрприз меня ждал ! Спасибо доброму волшебнику ����❤ Фото опубликовано Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Фев 7 2017 в 11:21 PST

Как всегда, нашлись и недоброжелатели. Их возмутило то, что красотка получает подарки, лишь "покрутив лицом". А некоторые и вовсе стали отпускать недвусмысленные шутки в ее адрес: "Содержанка", "Достойная оплата за труд", "За какие заслуги, интересно?"



Напомним, что Тимати начал встречаться с 19-летней Анастасией Решетовой, расставшись с Аленой Шишковой. Не так давно в прессе появилась информация об их свадьбе, но вскоре выяснилось, что это была шутка.