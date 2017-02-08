Сотрудницы одного из подмосковных ОВД оказались любительницами дорогих иномарок
Невеста Тимати похвасталась авто за 11 миллионов
"Моя новая детка #scoupe63 на полном фарше. Но больше всего меня покорил красный бантик! Как с картинок про красивую жизнь. Вот такой сюрприз меня ждал ! Спасибо доброму волшебнику", – написала счастливая модель в Instagram. Настя сопроводила пост фотографией: она сидит в салоне новой иномарки, перевязанной огромным бантом.
Новость вызвала у подписчиков бурю эмоций: они попытались выяснить, кто и по какому поводу преподнес девушке столь дорогой презент. Решив, что это сделал Тимати, блогеры отметили, что рэпер очень красиво ухаживает за любимой.
"Такие подарки кому попало не дарят. Умничка!", "Всем бы такого волшебника!", "Мужской поступок. Шикарный подарок. Поздравляю!" – поддержали Решетову фанаты.
Как всегда, нашлись и недоброжелатели. Их возмутило то, что красотка получает подарки, лишь "покрутив лицом". А некоторые и вовсе стали отпускать недвусмысленные шутки в ее адрес: "Содержанка", "Достойная оплата за труд", "За какие заслуги, интересно?"
0:00 ч. Пора предпринять парочку попыток в борьбе с jet-lag. Или парочку таблеток ��P.S. Если бы я была сторонним наблюдателем и наткнулась бы на несколько своих фотокарточек, то непременно бы мое первое впечатление выстроилось о себе не самым ангельским образом. "Стерва высокомерная. Да здесь ещё и вульгарщиной попахивает..." - подумала бы я. Сдаётся мне, что у большинства гостей моей страницы такая же фигня �� Или ...? К счастью, даже если вы так считаете, то это ни в коем случае не является определяющим моментом. Здесь, в Инстаграме вообще ничего не является определяющим. Свою сказку здесь сочинить может каждый. И какую роль в ней сыграть - тоже ��
Напомним, что Тимати начал встречаться с 19-летней Анастасией Решетовой, расставшись с Аленой Шишковой. Не так давно в прессе появилась информация об их свадьбе, но вскоре выяснилось, что это была шутка.
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