Тариф "Платона" останется неизменным до 15 апреля

Правительство России подписало постановление "Об изменении коэффициента, применяемого при расчете размера платы для транспортных средств массой свыше 12 тонн". Согласно тексту документа, тариф останется неизменным вплоть до 15 апреля 2017 года.

Первоначальное постановление о взимании платы с грузовиков массой свыше 12 тонн для возмещения вреда, причиняемого трассам общего пользования федерального значения, предусматривало, что за каждый километр пути по такой дороге будет взиматься по 3,73 рубля. Позже было решено, что к этому тарифу будет приниматься коэффициент 0,41. То есть за километр будет взиматься всего 1,53 рубля. Срок применения этого коэффициента был продлен до специального решения.

Новое постановление, текст которого опубликован на официальном сайте правительства, гласит, что тариф останется неизменным вплоть до 15 апреля 2017 года. Но и после этой даты об оплате по полному тарифу речи не пойдет – будет применяться коэффициент 0,82 – то есть 3,06 за километр пути. О том, куда будут направлены средства, говорится в самом документе:

"Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения"



Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1 рубль 53 копейки за один километр пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 года до 3 рублей 6 копеек. Однако позднее было решено отсрочить индексацию.

Эксперты уже подсчитали, что "Платон" не влияет на цены продуктов и других грузов. Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А "Платон" даже при тарифе 3 рубля 6 копеек (который еще не действует) – это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Если это дорогостоящие товары, то составляющая еще ниже.

Получаются доли процента или несколько копеек в цене товаров. К примеру, если предприниматель доставляет молоко из Уфы в Москву, на расстояние более тысячи километров, то доля "Платона" в пакете молока ценой в 70 рублей составит всего 14 копеек.

Известно, что все средства, собранные системой "Платон", ежедневно перечисляются в дорожный фонд страны. К 1 февраля 2016 года он пополнился уже более чем на 20 миллиардов рублей. Первые средства в 2016 году правительство выделило на ремонт более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, за счет будущих сборов обеспечено софинансирование строительства и реконструкции 31 моста в 19 регионах.