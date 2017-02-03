Тариф "Платона" останется неизменным до 15 апреля

Сто дней президента Трампа Главные события Москвы Владимир Кара-Мурза в реанимации Главная стерва Голливуда Дом-2
Авто

Нетрезвым водителям пустят кровь

Изменилось тестирование автомобилистов на алкоголь
Авто

Водителям увеличили штрафы за отказ пропустить пешеходов

За правонарушение придется выложить до 2,5 тысячи рублей
партнеры
Пятница 3 февраля
Лента новостей
20:51
Курица-гений исполнила на синтезаторе ретро-хит (видео)
20:24
Как Трамп может повлиять на выборы в России
20:15
Поезд сбил человека в столице
20:11
В Москве загорелся ангар с боеприпасами
20:05
Премьер обматерил своего министра
19:27
В России пройдет масштабное военное шоу
19:26
Россельхознадзор запретил мясо из Минской области
19:11
Джигурда довел Анисину до слез
19:11
Путин на медведе наделал шуму в Австралии
19:08
США перекрыли поток денег для Порошенко
19:06
В Париже произошел теракт
19:01
Арабские Эмираты занесло снегом (видео)
18:55
Прикурившей от церковной свечи девушке грозит тюрьма
18:40
В Сети не смогли найти на фото двухметрового питона
18:25
Лукашенко назвал виновного в донбасской резне
18:23
Назван лучший для родов возраст
18:19
Жена Газманова взбудоражила откровенным нарядом
18:03
Родившая Собчак опечалена жизнью за МКАДом
17:42
Новый поворот скандальной истории с "врачом-насильником"
17:40
Меньшовой поставили вопрос ребром
17:30
Похитители вымогали у московского студента 5 миллионов рублей
17:14
У больницы в Москве заметили мужчину с автоматом
17:11
Москва и область лидируют по числу незаконных свалок
16:53
Джигурда бежит из России из-за нового порно
16:36
Депутатам помогут в организации встреч с избирателями
16:30
Как крепкие выражения помогают политикам
16:07
Киевлян научат правильно надевать презервативы
15:59
Москвич спас кошку из ледяного плена
15:55
Ваенга напугала поклонников "греховной" татуировкой
15:40
Дочь Курта Кобейна стала красавицей (фото)
15:26
В Хабаровске собака убила пятилетнюю девочку
15:22
Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу
15:15
Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным
15:14
Путин дал шанс зарплатам россиян "чуть приподняться"
14:51
Прокурор просит дать 5 лет Навальному
14:49
Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
14:46
Почему людей бесит чавканье
14:44
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
14:37
Главврач станцевал со стриптизершей в онкобольнице
14:35
Росгвардия нашла тело пропавшей москвички Меламед
14:15
Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
14:11
Лоза прошелся по Урганту
14:10
На "Доме-2" раскрыли заговор
14:08
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
14:02
"За" и "против" покупки апартаментов
13:51
Российская актриса о парализации ног
13:44
Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда
13:28
Момент убийства подростка в ТЦ "Вегас" попал на видео
13:18
Лукашенко запретил "бросать камни в россиян"
13:14
Варварский налет Киева
12:46
Найден способ заснуть вовремя
12:37
Лукашенко набросился с обвинениями на Москву
12:36
Карякин: Поддерживаю воссоединение Крыма с Россией
12:35
Новая муза Никиты Джигурды
12:31
С каким мужчиной провела ночь Бузова
12:26
Как судебные приставы помогают отмывать деньги
12:12
Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку
12:07
ММДМ начинает продажу абонементов на юбилейный концертный сезон
11:59
ДЭК игнорирует прокуратуру и суд
11:57
Разбился автор саундтрека к фильму "Притяжение" Бондарчука
11:55
Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым
11:45
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
11:39
В Москве после исчезновения девушки завели дело об убийстве
11:38
Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ
11:31
Куда сбежать одиночкам 14 февраля
11:28
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
11:11
Скончалась старейшая актриса в России
11:08
ОБСЕ трусливо сбежала из осажденного Донецка
11:08
В общественном туалете в Домодедово нашли труп украинца
11:06
Центр России ждут морозы до 37 градусов
11:05
Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха
10:32
В московском бизнес-центре изнасиловали девушку
10:32
Больной Хворостовский держится из последних сил
10:25
Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
10:09
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
09:59
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
09:56
На стоянке в Москве произошла драка со стрельбой
09:46
После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа
09:22
Москвичка заказала мать ради квартиры
09:18
Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой
09:12
По делу о растерзанной собаками женщине задержали охранника
09:02
В Москве у пенсионерки отняли 1,6 миллиона
08:43
Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
08:40
Андрей Чернышов женился на популярной актрисе
08:40
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
08:23
В Домодедово пенсионерка сломала плечо при падении с трапа
08:12
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
08:06
Чуркин остроумно приструнил США
07:58
Названа цель американского эсминца в Черном море
23:01
Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье
22:49
Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
21:59
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
21:45
Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
21:43
Как изменились звезды сериала "Клон"
21:32
Белый дом оправдался за ослабление санкций
21:18
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
21:09
Россия готовится к хакерским атакам на биржи
21:03
Курс доллара поставил новый антирекорд
20:43
Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
20:40
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла все тайны шоу
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган
Андрей Чернышов женился на популярной актрисе
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
Авто

Тариф "Платона" останется неизменным до 15 апреля

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Правительство России подписало постановление "Об изменении коэффициента, применяемого при расчете размера платы для транспортных средств массой свыше 12 тонн". Согласно тексту документа, тариф останется неизменным вплоть до 15 апреля 2017 года.
прочитано 149 раз

Первоначальное постановление о взимании платы с грузовиков массой свыше 12 тонн для возмещения вреда, причиняемого трассам общего пользования федерального значения, предусматривало, что за каждый километр пути по такой дороге будет взиматься по 3,73 рубля. Позже было решено, что к этому тарифу будет приниматься коэффициент 0,41. То есть за километр будет взиматься всего 1,53 рубля. Срок применения этого коэффициента был продлен до специального решения.

ПО ТЕМЕ

ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"

Дальнобойщиков обложат двойным налогом

Новое постановление, текст которого опубликован на официальном сайте правительства, гласит, что тариф останется неизменным вплоть до 15 апреля 2017 года. Но и после этой даты об оплате по полному тарифу речи не пойдет – будет применяться коэффициент 0,82 – то есть 3,06 за километр пути. О том, куда будут направлены средства, говорится в самом документе:

"Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения"

Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1 рубль 53 копейки за один километр пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 года до 3 рублей 6 копеек. Однако позднее было решено отсрочить индексацию.

Эксперты уже подсчитали, что "Платон" не влияет на цены продуктов и других грузов. Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А "Платон" даже при тарифе 3 рубля 6 копеек (который еще не действует) – это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Если это дорогостоящие товары, то составляющая еще ниже.

Получаются доли процента или несколько копеек в цене товаров. К примеру, если предприниматель доставляет молоко из Уфы в Москву, на расстояние более тысячи километров, то доля "Платона" в пакете молока ценой в 70 рублей составит всего 14 копеек.

Известно, что все средства, собранные системой "Платон", ежедневно перечисляются в дорожный фонд страны. К 1 февраля 2016 года он пополнился уже более чем на 20 миллиардов рублей. Первые средства в 2016 году правительство выделило на ремонт более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, за счет будущих сборов обеспечено софинансирование строительства и реконструкции 31 моста в 19 регионах.

Автор: Геннадий Куприянов3 февраля 2017, 20:45

комментарии

Политика

Варварский налет Киева
Лукашенко набросился с обвинениями на Москву
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
Как украинцам лгут о резне в Донбассе

Шоу-бизнес

Жена Газманова взбудоражила откровенным нарядом
Как себя чувствует Шура после удаления мужского органа
Меньшовой поставили вопрос ребром
Джигурда бежит из России из-за нового порно

Проишествия

Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц
Москвичка заказала мать ради квартиры
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
По Москве разгуливает серийный маньяк

Lifestyle

Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
Скончалась старейшая актриса в России
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
Шоу-бизнес

Андрей Чернышов женился на популярной актрисе

Популярный актер оформил брак после десяти лет отношений
Шоу-бизнес

Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой

Популярная актриса рассказала об отношениях с коллегой
Шоу-бизнес

Джигурда довел Анисину до слез

Фигуристка не смогла сдержать эмоций после трогательного признания актера
Политика

Премьер обматерил своего министра

Глава правительства нецензурно выругался в Facebook

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
Лолита поразила своим видом в Кремле

Спорт

Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья

Регионы

Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru