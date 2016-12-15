Звезду Comedy Club задержали за грубое нарушение ПДД

Популярный актер Андрей Минин, известный как Дюша Метелкин, может на полгода стать пешеходом. Звезда Comedy и КВН накануне задержана в Москве сотрудниками полиции за грубое нарушение ПДД.

Инцидент произошел в центре столицы 14 декабря. Днем 35-летний шоумен за рулем своего автомобиля Mercedes свернул с проспекта Мира на Трифоновскую улицу. Невзирая на то, что она является односторонней, актер двигался в противоположном направлении. Проезжавший мимо патрульный экипаж заметил маневр водителя и немедленно задержал его.



В отношении нарушителя был составлен протокол, сообщает Life.ru. Минина обязали явиться в отдел полиции для разъяснений, после чего будет принято решение о передаче дела в суд. За движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением шоумену грозит наказание в виде лишения прав до полугода либо штраф.

При этом участник Comedy Club заявил телекомпании РЕН ТВ, что не нарушал правила дорожного движения. "Я не ехал по встречке", – коротко прокомментировал он информацию о своем задержании, появившуюся в СМИ. При этом официально опровергнуть эти сообщения Дюша Метелкин отказался.

"Я не хочу эту ситуацию комментировать, потому что ситуация не стоит вообще того, чтобы такое внимание к ней привлекать. Не было никакого выезда на встречку, выезд на встречку формален. То есть по факту я по встречке не езжу"

Напомним, Дюша Метелкин пришел в Comedy Club в 2010 году. Он стал известен как лидер группы United Sexy Boyz (USB). Ранее он был участником команды КВН "МаксимуМ", в составе которой дошел до Высшей лиги.