Звезда "Адской кухни" попала в смертельное ДТП вместе с матерью

В Приморье в результате ДТП погиб известный шеф-повар, участник телепрограммы "Адская кухня" Илья Посохин. По информации полицейских, мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой иномаркой.

Авария произошла в Анучинском районе Приморья в ночь на 16 января, передает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого ГИБДД. Известно, что Посохин, находящийся за рулем Toyota Premio и двигавшийся с небезопасной скоростью, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Tino.

"Водитель Premio скончался на месте, водитель и пассажир Tino, а также пассажир Premio госпитализированы", – уточнил собеседник агентства. Тем временем друг Посохина Иван Сергиенко сообщил подробности аварии.

По его словам, в машине находилась и мать шеф-повара. К счастью, она отделалась лишь ушибами. "Там был лобовой удар. Из-за того, что он пришелся прямо в то место, где находился Илья, была мгновенная смерть. Никаких шансов выжить там не было", – цитирует Сергиенко РЕН ТВ.

Посохин – золотой и серебряный призер IV Приморского кулинарного фестиваля, четырехкратный дипломант Кремлевских кулинарных международных соревнований, серебряный призер и обладатель Открытого кулинарного кубка главы Владивостока, бронзовый призер всероссийского фестиваля "Кулинарное наследие – Дальний Восток". Популярность пришла к шеф-повару после участия в телепроекте РЕН ТВ "Адская кухня", который выходил в 2012-2013 годах.