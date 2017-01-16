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Вылетевшая на тротуар машина сбила коляску с младенцем в Москве
Возле дома №16 по Бескудниковскому бульвару на севере Москвы столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ. Легковушка вылетела с проезжей части на тротуар, где сбила коляску с грудным ребенком. "На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы московского ГИБДД. Ребенок был госпитализирован.
Представителям дорожной полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что за рулем легковушки находилась женщина. Она рассказала: грузовик – по уточненным данным, марки Hyundai – совершал разворот в неположенном месте, что и стало причиной ДТП, передает НТВ.
По информации РЕН ТВ, в коляске находилась двухмесячная девочка. Она была доставлена в Тушинскую детскую больницу. По данным Life.ru, у ребенка может быть сотрясение мозга. Портал опубликовал запись с места аварии, на которой зафиксирована работа экстренных служб города.
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