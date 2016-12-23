Звезда "Дивергента" попала в аварию

Известный американский актер Майлз Теллер и его девушка попали в аварию. Автомобиль звезды "Дивергента" перевернулся в результате ДТП.

Джип американского актера столкнулся с легковым автомобилем такси Uber. Частный извозчик неожиданно повернул перед машиной актера, из-за чего и случилось столкновение.

Miles Teller went upside down Thursday night when his truck hit another car and flipped over. For more: https://t.co/5f3fcKC7rY pic.twitter.com/6lOFeTtkRI — TMZ (@TMZ) 23 декабря 2016 г.

От удара автомобиль актера перевернулся. К счастью, ни актер, ни девушка не пострадали. Пассажиров такси с ушибами доставили в больницу, пишет TMZ. По словам очевидцев ДТП, вначале Майлз буквально вышел из себя из-за того, что произошло с его авто, нецензурно обругал водителя грузовика и чуть было на него не набросился. Но затем артист озаботился состоянием здоровья пострадавших.

Miles Teller's car turned UPSIDE DOWN in LA accident after Uber driver 'cut him off' https://t.co/ZJaZ0unfxU pic.twitter.com/YuwKYayhWc — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 23 декабря 2016 г.

Теллер снимался в фильмах "Дивергент", "Одержимость", "Пазманский дьявол", "Этот неловкий момент". За фильм "Кроличья нора" он был номинирован на несколько наград. А работа в психологической драме "Одержимость" принесла Майлзу множество положительных отзывов и признана кинопрессой его актерским прорывом.