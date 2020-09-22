Начало отопительного сезона перенесут из-за пандемии коронавируса. "Дни.ру" узнали, когда когда включат отопление в Москве в 2020 году.

Обычно сроки подачи тепла в городе зависят от среднесуточной температуры. Если на протяжении пяти дней столбики термометров показывают +8 градусов или ниже, то власти выпускает распоряжение о включении отопления в Москве. Официальную информацию можно найти на сайте мэра.

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Отопление в Москве в условиях пандемии

В этом году правительство решило пересмотреть эти правила. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что отопительный сезон начнется раньше срока в связи с распространением COVID-19. По его словам, жители города не должны замерзать.

"Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление", – пояснил Собянин.

Подготовка к отопительному сезону

Коммунальный комплекс уже готов к осенне-зимнему сезону. Сроки начала работ были сдвинуты на два месяца раньше. В подготовке системы ЖКХ участвовали дополнительные бригады. Люди работали днем и ночью, чтобы тепло могло прийти в дома москвичей раньше положенного срока.

В пресс-службе мэра уточнили, что специалисты проверили теплоэнергетические комплексы, районные и квартальные тепловые станции, а также малые котельные. Были отремонтированы газопроводы, кабельные линии, транформаторные подстанции. В целом к отопительному сезону подготовили около 73 тысяч зданий.

Сколько требуется времени для подачи тепла

Работы по включению отопления в Москве обычно занимают несколько дней. Сначала тепло приходит в поликлиники, больницы, детские сады, школы, вузы и других социальных учреждениях. Затем батареи включают в жилых домах, а позже – на промышленных объектах.

Выключают отопление весной в обратном порядке. Этот процесс также занимает несколько суток. Сначала тепло покидает предприятия и заводы, затем – жилые здания. И лишь после этого батареи отключают в медицинских учреждениях, дошкольных и учебных заведениях.

Если тепло не пришло в дом

В случае если отопительный сезон начался, но батареи в вашем доме все еще холодные, то причин может быть несколько. Вероятно, соседи сверху или снизу могли перекрыть стояк, или же на стояке образовались воздушные пробки, которые не пускают тепло.

Для включения отопления москвичам следует обратиться в управляющую организацию или же Московскую объединенную энергетическую компанию. Также вы можете оставить заявку в приложении "Госуслуги Москвы" или отправить электронное письмо Мосжилинспекции.