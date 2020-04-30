Как продлить пропуск на время карантина в Москве самостоятельно – инструкция

Во время совещания с главами регионов 28 апреля 2020 года президент России Владимир Путин озвучил решение о продлении режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических ограничений из-за коронавируса в России до 11 мая включительно. Таким образом, майские праздники остаются выходными днями, а три будних дня – 6, 7 и 8 мая – также объявляются нерабочими. Как продлить пропуск для поездок на транспорте в это время читайте в материале "Дни.ру".



"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", – на совещании с губернаторами подчеркнул Владимир Путин. При этом карантин в Москве подразумевает, что на это время пользоваться транспортом, как личным, так и общественным, можно только при наличии электронного пропуска.



Срок действия пропуска на время карантина в Москве, который выдается для рабочих поездок, изначально оканчивался 30 апреля. С продлением режима вынужденных выходных он автоматически продлятся до 4 мая, делать для этого ничего не надо.

Как продлить пропуск самостоятельно

Если у человека есть необходимость ездить на работу после 4 мая, то продлить пропуск ему необходимо самостоятельно. Для этого требуется зайти на официальный портал mos.ru, выбрать там строку "Продлить цифровой пропуск", ввести номер действующего разрешения и подтвердить операцию.

После этого на мобильный телефон пользователя придет СМС-сообщение со специальным кодом. Его необходимо внести в пустую строку на портале mos.ru. Если все было сделано правильно, то тут же появится новый номер пропуска и соответствующий qr-код.

Как проверить срок действия пропуска

Срок действия пропуска на время карантина в Москве можно проверить на официальном сайте mos.ru. При проверке действительности разрешения сайт автоматически указывает, с какого и по какое число оно действует.

Кроме того, на срок действия электронного пропуска указывает сам код. Он начинается с цифр 1105, а не 3004, как "апрельский".

Напомним, ограничительные меры в российской столице начали вводиться еще в начале марта. Карантин в Москве предполагает не только отмену массовых мероприятий, закрытие досуговых и культурных заведений, а также ресторанов, баров и кафе, но и ограничение на перемещение горожан.

Разрешается ходить в ближайший магазин или гулять с собакой не дальше 100 метров от дома, а также выбрасывать мусор. Для того, чтобы перемещаться по городу на личном или общественном транспорте требуется оформить специальное разрешение.

Электронный пропуск человек может получить в том случае, если ему требуется ездить на работу. В таком случае он получит одно разрешение на все время карантина в Москве.

Также дважды в неделю человек может получить разовый пропуск для личных поездок. Разовые пропуска выдаются и тем людям, которым требуется посетить медицинское учреждение.

Кроме того, были введены специальные пропуска для волонтеров. Как оформить электронный пропуск на время карантина в Москве читайте в материале "Дни.ру".