Рецепт с видео: как пожарить картошку на сковороде без проблем

Иногда под рукой нет антипригарной посуды, но это не повод голодать. Берем обычную сковородку и идем жарить картофель особым способом.

Приготовить сытное блюдо для всей семьи можно за считанные минуты. Для этого понадобится плита, простенькая кухонная утварь и набор ингредиентов: соль, растительное масло, картофель. Не бойтесь, что кусочки еды прилипнут ко дну сковородки. Есть простой рецепт, по которому жареная картошка получается идеальной. Смотрите видео!

Сначала присыпаем солью чистую сухую сковородку, заливаем в нее масло и ждем, когда оно хорошенько раскалится. Затем равномерно выкладываем на рабочую поверхность кусочки нарезанного картофеля, а через три-четыре минуты переворачиваем лопаткой. Автор видео уверяет, что этот полезный лайфхак работает без каких-либо ухищрений. Что важно, рецепт выручает при минимальных условиях и затратах.