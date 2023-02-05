Морщинистая кожа и обвисшие уши: превращение чудища в милое создание сняли на видео

Собаку бросили умирать.

В Сети набирает популярность добрая история спасения щенка по кличке Джимба. Когда люди нашли это создание, оно было в ужасном состоянии. Однако добро победило: больная сучка превратилась в настоящую красавицу. На видео запечатлели процесс.

"Щенок прятался под машиной и был ужасно напуган. Он выглядел ужасно и, наверное, чувствовал себя так же. И я подумал, что мы должны поймать его и оказать помощь. Я был в шоке, когда узнал, что Джимбе всего год — выглядела как десятилетняя собака. Спустя время мы были ошарашены тем, как на самом деле она хороша. Она не была похожа на ту самую собаку. Она такая нежная стеснительная маленькая девочка. Ее любимое занятие просто сидеть рядом", – рассказал хозяин спасенной собаки.

Сейчас Джимба живет в семье вместе с еще одним животным. Питомец стал настоящим верным другом, который благодарен за свою спасенную жизнь.